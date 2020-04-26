88 مليون أمريكي يتلقون رسالة بريدية من ترامب بتكلفة 158 مليار دولار

وجد العديد من الموانين الأمريكيين في الأيام الأخيرة عند فتح صناديق البريد الخاصة بهم شيئا غير عادي، رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب





وحصلت شبكة "سي إن إن" الامريكية على نسخة من الرسالة، موقعة من الرئيس، مرسلة إلى متلقي مدفوعات التحفيز الفيدرالية.





في الرسالة ، قال ترامب إنه 'وقع بفخر على قانون CARES، الذي أجاز منح المدفوعات للأفراد. وتنص الرسالة على: "يسعدني أن أعلم أنه وفقًا لما ينص عليه قانون CARES، فإنك تتلقى دفعة تأثير اقتصادي ... نأمل أن توفر هذه الدفعة دعمًا مفيدًا لك خلال هذه الفترة".









وفي الرسالة، عنوان الإرجاع هو وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية. يقول المغلف "رسوم البريد مدفوعة.. خدمة الإيرادات الداخلية".





وفي القانون، هناك قسم يقول:"في موعد لا يتجاوز 15 يومًا بعد التاريخ الذي قام فيه وزير الخزانة بتوزيع أي مدفوعات إلى دافع ضرائب مؤهل وفقًا لهذا القسم الفرعي، يجب إرسال الإخطار بالبريد إلى آخر عنوان معروف لدافع الضرائب. يجب أن يشير هذا الإشعار إلى الطريقة التي تم بها إجراء هذا الدفع، ومبلغ هذه الدفعة، ورقم هاتف لنقطة الاتصال المناسبة في خدمة الإيرادات الداخلية للإبلاغ عن أي فشل في تلقي هذه الدفعة".





أفادت "سي إن إن" الجمعة بأن أكثر من 88 مليون شخص تلقوا مدفوعات بلغ مجموعها حوالي 158 مليار دولار، بحسب وزارة الخزانة وإدارة الإيرادات الداخلية.









يحصل الأفراد المستحقون على مبلغ يصل إلى 1200 دولار، ويمكن للأزواج الحصول على ما يصل إلى 2400 دولار. ينخفض ​​المبلغ مع زيادة دخل الشخص.