اتحاد الكرة: لدينا عدة سيناريوهات لعودة النشاط مرة أخرى.. فيديو

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن إتحاد الكرة يقوم الآن بالتجهيز سيناريوهات خاصة بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، متابعا: مانقدرش نحط موعد أو تاريخ للعودة لان الامر هنا يخص صحة المصريين، لافتا إلي أن الاتحاد يجب أن يكون مستعد للعودة وذلك من خلال اعداد اكثر من سيناريو.



وأضاف وليد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الان " المذاع على قناة "الحدث"،الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن الاتحاد يقوم بحسب الفترة التي يحتاجها كل فريق للاستعداد على إستئناف مبارياته، بالإضافة إلي حصر المباريات المتبقية حتى لاتؤثر على الموسم القادم.



وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إلي أن إتحاد الكرة وضع من ضمن مقترحاتة الفترة التي يحتاجها، لافتا إلي أنها قد تتراوح مابين ثلاثة إلي خمسة أسابيع، وذلك حتى تصبح الفرق مستعدة للعودة.



وأوضح أن فترة استكمال مباريات الدورى قد تتراوح مابين بين ثماني أسابيع إلى عشرة أسابيع، وذلك بواقع مباراة كل ثلاثة أو أربعه ايام .

