AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتحاد الكرة: لدينا عدة سيناريوهات لعودة النشاط مرة أخرى.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:10 م
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
Advertisements
اسراء صبري
قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن إتحاد الكرة يقوم الآن بالتجهيز سيناريوهات خاصة بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، متابعا:مانقدرش نحط موعد أو تاريخ للعودة  لان الامر هنا يخص صحة المصريين، لافتا إلي أن الاتحاد يجب أن يكون مستعد للعودة وذلك من خلال اعداد اكثر من سيناريو.

وأضاف وليد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الان " المذاع على قناة "الحدث"،الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن الاتحاد يقوم بحسب الفترة التي يحتاجها كل فريق للاستعداد على إستئناف مبارياته، بالإضافة إلي حصر المباريات المتبقية  حتى لاتؤثر على الموسم القادم.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إلي أن إتحاد الكرة وضع من ضمن مقترحاتة الفترة التي يحتاجها، لافتا إلي أنها قد تتراوح مابين ثلاثة إلي خمسة أسابيع، وذلك حتى تصبح الفرق مستعدة للعودة.

وأوضح أن فترة استكمال مباريات الدورى قد تتراوح مابين بين ثماني أسابيع إلى عشرة أسابيع، وذلك بواقع مباراة كل ثلاثة أو أربعه ايام .

ولفت وليد العطار، إلي أن الاتحاد لديه عدة سيناريوهات فيما يخص الاستادات، لا نعلم هل ستلعب كبطولة مجمعة ؟ أو هل سنلعب على كافة الاستادات ؟ ولكن لانريد أن نبق الاحداث  ونتمنى أن يستقر الوضع الوبائي في مصر وينتهي على خير.

وتابع أن الاتحاد تواصل مع خبراء الرياضة والاندية ، وذلك لأتخاذ القرارات بناء علي مقترحاتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجبلاية: الفيفا أكد على نجاح الـ var في مصر

اتحاد الكرة يحسم مصير تطبيق الـ var على ملعب أسوان في الدوري

حقيقة تأجيل مباراة مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا 2021

مثل الحضري.. اتحاد الكرة يكشف كواليس رحيل كهربا عن الزمالك وتوقيعه لـ الأهلي

أول تعليق من مدير الجبلاية على مد تأجيل النشاط الرياضي حتى نهاية أبريل

تعليق اتحاد الكرة على قرار فيفا بمد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على قناة النادي.. تأجيل ملف التجديد للاعبين

بأمر من الملك سلمان.. السعودية تلغي إعدام القصّر

استخدامات سحرية للفازلين في السيارة

رقم 2 في البلاد وتخرجت من كلية عسكرية.. من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية المرشحة لخلافته.. فيديو

الحكومة تستعد لعودة حركة الطيران بتخفيض أسعار الوقود تشجيعا للسياحة

دار الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عن جماع الزوجة في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته

تعرف على أكثر 5 سيارات تعرضا للسرقة في أمريكا .. صور