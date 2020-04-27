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فن

بعد مرور 10 سنوات.. كيف صارت ملامح نجم ستار أكاديمي بعد ظهوره في مسلسل «نحب تاني ليه»

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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شروق إبراهيم
فاجأ الفنان هاني حسين، الجميع بعودته إلى الأضواء مجددا من خلال تجسيده لدور شاب لبناني في مسلسل "ونحب تاني ليه" بعد مرور ١٠ سنوات على ظهوره في برنامج "ستار أكاديمي".


واختلفت ملامح هاني حسين بشكل كبير بسبب انتفاخ وجه إما من الحقن أو زيادة الوزن وكذلك شفتاه، حيث لا يبدو مثلما كان في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي.


"ونحب تانى ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى. 


يذكر أن المسلسل هو العمل الثالث الذى يجمع ياسمين عبد العزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما سويًا مسلسلات "هربانة منها" من إخراج معتز التونى ، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام على

بعد مرور 10 سنوات.. كيف صارت ملامح نجم ستار أكاديمي بعد ظهوره في مسلسل «نحب تاني ليه»
بعد مرور 10 سنوات.. كيف صارت ملامح نجم ستار أكاديمي بعد ظهوره في مسلسل «نحب تاني ليه»
بعد مرور 10 سنوات.. كيف صارت ملامح نجم ستار أكاديمي بعد ظهوره في مسلسل «نحب تاني ليه»
بعد مرور 10 سنوات.. كيف صارت ملامح نجم ستار أكاديمي بعد ظهوره في مسلسل «نحب تاني ليه»
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