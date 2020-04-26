وزير الصحة الإسرائيلي يستقيل من منصبه

أعلن يعقوب ليتسمان، وزير الصحة الإسرائيلي أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه الاستقالة من منصبه بعد نحو 10 سنوات من توليه المنصب.









وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال ليتسمان، رئيس تحالف "يهدوت هتوراة" اليميني المتشدد، إنه يرغب في تولي وزارة الإسكان لأنه يريد التركيز على بلورة خطة لتحل الأزمة السكنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع بلورة استراتيجية للخروج من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وأضاف أن يشعر بالارتياح إزاء الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة تحت قيادته، والطريقة التي تعاملت بها الوزارة في مواجهة كورونا.









وأشارت الصحيفة إلى أن ليتسمان تعرض لانتقادات داخل إسرائيل لعجزه عن إقناع أنصار اليمين المتشدد بضرورة الامتناع عن أداء طقوسهم الدينية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، ما أدى إلى انتشار الفيروس على نطاق واسع في مدينة بني براك، حتى أصيب ليتسمان نفسه وزوجته بالفيروس.









وبلغت أعداد مصابي فيروس كورونا في إسرائيل 15.398 شخصا، فيما توفي 200 آخرون.



