حادثة مأساوية.. خنازير تلتهم طفلا حتى الموت

كعادته خرج الطفل يلهو ويلعب في منطقة خالية بجوار منزله، ولكن في المرة الأخيرة لما تكن كسابق المرات الماضية التي خرجها فيها، فقد خرج يجري على قدميه ولكنه عاد جثة هامدة ناقصة الأعضاء.





فقد قُتل الصبي البالغ من العمر أربع سنوات حتى الموت من قبل قطيع من الخنازير بعد أن غادر منزله للعب في الخارج، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





في مدينة "حيدر آباد" الهندية، خرج الطفل للعب بمنطقة هادئة في تمام الساعة الـ 4 ولكن قطيعا مكونا من الخنازير قام بسحب الطفل إلى مكان القمامة، ثم هاجموه ومزقوا جسده وتناولوا أجزاء منه.





واستدعيت الشرطة بعد أن اكتشف الجيران جثة الصبي الذي تعرض الانتهاك الشديد والجروح، وقال ضابط محطة محطة سياد آباد: "الحيوانات أكلت جزءا من جسد الصبي ".





فيما وصل والدا الصبي ، اللذين كانا يبحثان عنه ، بينما كان الضباط يحاولون التعرف عليه، وتم نقل الصبي إلى مستشفى محلي ولكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.