سحورك عندنا .. بيض وبطاطس بطريقة غير تفليدية

صدى البلد تقدم يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتقديم الخضروات وخصوصا الورقية والبروتين في هذه الوجبة لتؤمن للجسم المياه والطاقة اللازمة في نهار اليوم التالي.



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لفائف بطاطس بالجبنة حيث يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تساعدك على تحمل الصيام، وإشباع جسدك بالطاقة، وتحمل العطش طوال فترة الصوم.

بيض بالسوسيس للشيف إلهام فتحى





مكونات البيض بالسوسيس:-

- سوسيس

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود









- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشويه قليلا ثم قطعى السوسيس حلقات وضيفيها على البصل





- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر البيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيها جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس





- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة و ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس





لفائف بطاطس بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابى





مقادير لفائف بطاطس بالجبنة

3 ونصف كوب دقيق

3 بيضات

2 ملعقة كبيرة كريمة حامضة

ثلاثة أرباع كوب ماء

الحشو

نصف كيلو بطاطس

بصلة حمراء مفرومة

ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

كوب جبنة بارميزان مبشورة

زيت

زبدة

ملح فلفل

"الصوص"

كريمة حامضة

كريمة

ثوم مفروم

بصل اخضر



طريقة عمل لفائف بطاطس بالجبنة



* اخلطى الدقيق و البيض و الكريمة الحامضة فى العجان جيدا ثم اضيفي الماء تدريجيا حتى تتجانس لمدة 8 دقائق على الاقل

* ارفعى العجين واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا و شكلي العجين الى كرات و تترك حتى ترتاح لمدة 10 دقائق اخرى

* اخلطى كل مكونات الحشوة مع بعضها و تفتح الكرات من الوسط و تحشى بالخليط ثم اسلقي الكرات فى الماء مع ملح و زيت حتى تنضج و ترتفع الى اعلى

* ارفعيها و شوحي الكرات مع زبدة و ثوم و ملح وفلفل

* سخني الكريمة على النار مع ثوم و كريمة حامضة و بصل مفروم



