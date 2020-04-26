أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
كشف عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ، عن حقيقة ترشحه على رئاسة النادي الأهلي .
أكد الإعلامي سيف زاهر أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طالب بشكل رسمي الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائى.
كشف تقرير صحفي مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، برئاسة أحمد أحمد، يفاضل بين 3 مواعيد من أجل استكمال مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها الأهلي والزمالك.
يكثف مسئولو نادي الزمالك مفاوضاتهم خلال الفترة الحالية مع يحيى الدرع، لاعب الفريق الأول لكرة اليد، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.
- واصل بيراميدز توجيه ضرباته الموجعة للنادي الأهلى بعدما خطف عبدالله السعيد فى الموسم الماضى ولعب دورا مؤثرا معه فى الفوز على الفريق الأحمر بمباراتى الدوري واقصائه من دور الثمانية بكأس مصر.