أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

كشف عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ، عن حقيقة ترشحه على رئاسة النادي الأهلي .





أكد الإعلامي سيف زاهر أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طالب بشكل رسمي الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائى.







كشف تقرير صحفي مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، برئاسة أحمد أحمد، يفاضل بين 3 مواعيد من أجل استكمال مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها الأهلي والزمالك.





