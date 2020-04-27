اتحاد موثقي مصر يحدد5 شروط للاستفادة من خدمات الشهر العقاري

أصدرت اتحاد موثقي مصر بيانا منذ قليل ...حدد فيه طبيعة الاعمال المسموح تقديمها للجمهور ،بعد عودة مقار الشهر العقاري للعمل بدءا من اليوم الاحد .





أكد في بيانه انه بشأن عودة العمل جزئيًا وأستثنائيًا بمكاتب الشهر العقاري وبتدابير احترازية مشددة ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 ، وقرار السيد المستشار وزير العدل ، والكتاب الدوري رقم 152 لسنة 2020 شهر عقاري وغيره .





واضاف انه تأكيدًا لحرص الدولة المصرية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد ، والحد من انتشاره . وإيمانًا منا نحن "إتحاد موثقي مصر" وإلتزامًا بواجبنا الوطني والمهني حفاظًا على السلامة الصحية لأعضاء وموظفي الشهر العقاري وجمهور المتعاملين معهم بمكاتب الشهر العقاري ، والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية ، فأننا نهيب بجمهور المتعاملين مع الشهر العقاري مراعاه الأتي انه لا صحة للسماح بتوثيق التوكيلات القضائية للمحامين أو توكيلات التصرف من بيع وشراء العقارات والسيارات والتوكيلات بكافه أنواعها و بجميع مكاتب التوثيق .





وثانيًا عودة العمل بالشهر العقاري وتقديم الخدمات القانونية للجمهور جزئيًا فقط بمكاتب التوثيق فقط دون باقي قطاعات وفروع الشهر العقاري واعتبارًا من الأحد الموافق 26 أبريل 2020 .





وثالثًا العمل قاصر جزئيًا فقط ومحدد بـ سته معاملات قانونية استثنائيًا وعلى سبيل الحصر وهي

عقود الإيجار (إثبات التاريخ) والتصديق على الدفاتر التجارية وحضر إيداع وصية مغلقة وحضر فتح وصية مغلقة ووكيل خاص بصرف المعاش واخيرا الإقرارات





اما رابعًا فإن حضور المواطن لمكاتب التوثيق مرتديًا كمامة (إجباريًا) ولن يسمح بدخوله إلا بها .



