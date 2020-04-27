AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اتحاد موثقي مصر يحدد5 شروط للاستفادة من خدمات الشهر العقاري

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:57 ص
إتحاد موثقي مصر
إتحاد موثقي مصر
Advertisements
جودت عيد وعمرو خليفة
أصدرت اتحاد موثقي مصر بيانا منذ قليل ...حدد فيه طبيعة الاعمال المسموح تقديمها للجمهور ،بعد عودة مقار الشهر العقاري للعمل بدءا من اليوم الاحد .

أكد في بيانه انه بشأن عودة العمل جزئيًا وأستثنائيًا بمكاتب الشهر العقاري وبتدابير احترازية مشددة ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 ، وقرار السيد المستشار وزير العدل ، والكتاب الدوري رقم 152 لسنة 2020 شهر عقاري وغيره .

واضاف انه  تأكيدًا لحرص الدولة المصرية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد ، والحد من انتشاره . وإيمانًا منا نحن "إتحاد موثقي مصر" وإلتزامًا بواجبنا الوطني والمهني حفاظًا على السلامة الصحية  لأعضاء وموظفي الشهر العقاري وجمهور المتعاملين معهم بمكاتب الشهر العقاري ، والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية ، فأننا نهيب بجمهور المتعاملين مع الشهر العقاري مراعاه الأتي انه لا صحة للسماح بتوثيق التوكيلات القضائية للمحامين أو توكيلات التصرف من بيع وشراء العقارات والسيارات والتوكيلات بكافه أنواعها و بجميع مكاتب التوثيق .

وثانيًا عودة العمل بالشهر العقاري وتقديم الخدمات القانونية للجمهور جزئيًا فقط بمكاتب التوثيق فقط دون باقي قطاعات وفروع الشهر العقاري واعتبارًا من الأحد الموافق 26 أبريل 2020 .

وثالثًا العمل قاصر جزئيًا فقط ومحدد بـ سته معاملات قانونية استثنائيًا وعلى سبيل الحصر وهي 
عقود الإيجار (إثبات التاريخ) والتصديق على الدفاتر التجارية  وحضر إيداع وصية مغلقة وحضر فتح وصية مغلقة ووكيل خاص بصرف المعاش واخيرا الإقرارات

اما رابعًا  فإن حضور المواطن لمكاتب التوثيق مرتديًا كمامة (إجباريًا) ولن يسمح بدخوله إلا بها .

خامسا  نرجو من جمهور المتعاملين مع الشهر العقاري مراعاه التدابير الاحترازية التالية حضور المواطن المتعاقد مرتديًا كمامة طبية إجباريًا ، ومنفردًا بدون اصطحاب أيًا كان  وحضور المواطن للمكتب للضرورة القصوى فقط والتي لا تحتمل التأجيل والابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام  والتزام المواطن بالجلوس باستراحة الانتظار سواء داخل المكتب او خارجه ، حتى يحين دوره في التوثيق ، والبعد عن الزحام قدر الإمكان  والتزام المواطن بتدابير الوقاية والسلامة الصحية من الفيروس التي تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بهذا الفيروس  ولتزام المواطن بـ قلم شخصي خاص به يحضره معه قبل الدخول للمكتب ،للتوقيع على المحرر ، ويحظر استعمال قلم الموظف او باقي المواطنين  ..واخيرا  اذا وجدت المكتب مزدحمًا غادر المكتب فورًا حتى لا يزيد الزحام ويزيد فرص انتشار العدوى بالفيروس من مصاب لا قدر الله .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاربة كورونا تبدأ من مكاتب الشهر العقارى.. اتحاد موثقى مصر يطالب بتعقيم المقار

لمواجهة فيروس كورونا.. إجراءات حاسمة من القضاء والداخلية لحماية المواطنين

موثقو الشهر العقاري يبدأون تنفيذ تدابير مواجهة كورونا .. صور

عقود الإيجار والوصايا.. تعرف على خدمات الشهر العقاري من الأحد المقبل

العدل: ارتداء الكمامة شرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم

تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية بضوابط محددة غدا

ترشيحاتنا

الطب الشرعي يحسم سبب الوفاة.. العثور على جثة نجم عالمى شهير داخل منزله.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

أحسن راجل في الدنيا.. ياسمين عبد العزيز تعلق على رسالة أحمد العوضي الرومانسية

أنا ناجح بيكي وليكي يا حتة مني.. رسالة رومانسية من أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

متحدث الوزراء: عودة الحياة الى طبيعتها قريبا.. فيديو

الكشف عن سبب الوعكة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت

جديد وخفيف.. طريقة عمل الفول بالصلصة خطوة بـ خطوة