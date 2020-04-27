AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد موافقة البرلمان.. اعرف إزاي تحصل على عقار لمشروعك الجديد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:08 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
محمود فايد
وافق  مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع الماضي، علي مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار توفير البيئة التشريعية المناسبة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

 تدابير كورونا
كان ذلك بعد استئناف المجلس لجلساته الأسبوع الماضي فى ظل تدابير وقائية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس، والتزام بارتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

تعريفات التخصيص المؤقت
وتضمنت  القانون تعريفات للجهة مقدمة التمويل، وهي  البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقًا للتشريعات النافذة، و العقار هو  الأراضى أو المباني، والمشروعات المقامة عليها، الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.

وتضمن أيضا الجهة صاحبة الولاية وهي  الجهات التى لها سلطة الاستغلال والتصرف فى العقارات التى يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتخصيص  هو تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى الصور الآتية: البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.


العقار والصفة المؤقتة
ووفق هذه التعريفات  تضمن القانون الفصل الأول بالباب الثاني تحت عنوان التخصيص المؤقت، ويتضمن المواد من (3 : 15)، حيث نطاق تطبيق هذا الفصل على المشروعات التى يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدى رغبتها فى الاستفادة بنظام التخصيص المؤقت، وأجازت للجهة بناء على رغبة المشروع أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، مع تحمل المشروع بكافة الالتزامات الناشئة، وسريان هذا الحكم فى شأن نقل التخصيص القائم.


البيع وحق الانتفاع
ويسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو الإيجار، ويقع باطلًا أى تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار يتم خلال مدة التخصيص المؤقت، بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل، أو الجهة صاحبة الولاية، وأجازت للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل، كما أعطت الحق للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار فى حالة إخلال المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بشروط عقد التمويل اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالمواد (8، 9، 10) من القانون.


إجراءات البيع
 وعلى جانب آخر تناولت هذه المواد تنظيم إجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، وألزمت الجهة مقدمة التمويل على العقار محل التخصيص المؤقت فى حالة تلقيها إخطار من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار فى حالة التخصيص، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.


ضوابط الامتناع
كما نظمت هذه المواد إجراءات البيع فى حالة امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر عن اتخاذ إجراءات البيع، وكذلك النص على إنشاء سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، وأناطت هذه المواد تنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الفصل للائحة التنفيذية، كنماذج عقد التخصيص المؤقت وإجراءات القيد فى السجل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مشروعات النواب: استراتيجية السيسي لدعم القطاع أساس القانون الجديد

الحكومة والمطورون يناقشون مستقبل القطاع العقاري في مصر.. الإسكان: عدد السكان يزيد 3% سنويا ولا يمكن ركوده.. والأسعار لم تتراجع في آخر 10 سنوات.. وغرفة التطوير: الوزارة نجحت في توفير الأراضي

إقرار تعديلات الطوارئ والعلاوة الدورية وزيادة المعاش أبرزها.. ننشر جدول أعمال جلسات النواب

كل ما تريد معرفته عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الإطار التشريعي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: عودة الحياة لطبيعتها بداية يونيو المقبل

أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته

شاهد.. أحمد موسى يطالب بإخراج فيديو مرشد الإخوان الإرهابية وهو يرتدي النقاب

وصية هامة من اللواح أول شهداء الجيش الأبيض.. تعرف عليها

الأسباب الحقيقية وراء سوء الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نسرين أمين.. ومتابعون على إنستجرام لـ ريهام حجاج: الباروكة مستفزة

أبرزها الإصابة بالسرطان.. 6 أضرار غير متوقعة لتناول حبوب تأخير الدورة الشهرية

بمكياج ناعم.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة