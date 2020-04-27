بعد موافقة البرلمان.. اعرف إزاي تحصل على عقار لمشروعك الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع الماضي، علي مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار توفير البيئة التشريعية المناسبة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.





تدابير كورونا

كان ذلك بعد استئناف المجلس لجلساته الأسبوع الماضي فى ظل تدابير وقائية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس، والتزام بارتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.





تعريفات التخصيص المؤقت

وتضمنت القانون تعريفات للجهة مقدمة التمويل، وهي البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقًا للتشريعات النافذة، و العقار هو الأراضى أو المباني، والمشروعات المقامة عليها، الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.



وتضمن أيضا الجهة صاحبة الولاية وهي الجهات التى لها سلطة الاستغلال والتصرف فى العقارات التى يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتخصيص هو تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى الصور الآتية: البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.



العقار والصفة المؤقتة ووفق هذه التعريفات تضمن القانون الفصل الأول بالباب الثاني تحت عنوان التخصيص المؤقت، ويتضمن المواد من (3 : 15)، حيث نطاق تطبيق هذا الفصل على المشروعات التى يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدى رغبتها فى الاستفادة بنظام التخصيص المؤقت، وأجازت للجهة بناء على رغبة المشروع أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، مع تحمل المشروع بكافة الالتزامات الناشئة، وسريان هذا الحكم فى شأن نقل التخصيص القائم.



البيع وحق الانتفاع ويسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو الإيجار، ويقع باطلًا أى تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار يتم خلال مدة التخصيص المؤقت، بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل، أو الجهة صاحبة الولاية، وأجازت للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل، كما أعطت الحق للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار فى حالة إخلال المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بشروط عقد التمويل اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالمواد (8، 9، 10) من القانون.



إجراءات البيع وعلى جانب آخر تناولت هذه المواد تنظيم إجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، وألزمت الجهة مقدمة التمويل على العقار محل التخصيص المؤقت فى حالة تلقيها إخطار من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار فى حالة التخصيص، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.



ضوابط الامتناع كما نظمت هذه المواد إجراءات البيع فى حالة امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر عن اتخاذ إجراءات البيع، وكذلك النص على إنشاء سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، وأناطت هذه المواد تنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الفصل للائحة التنفيذية، كنماذج عقد التخصيص المؤقت وإجراءات القيد فى السجل.