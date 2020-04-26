أحمد موسى: أزمة كورونا أثرت على النمو الاقتصادي وحركة السياحة

قال الإعلامي أحمد موسى إن السياحة في مصر عائدة والسائح «جاي» ولكن علينا أن نعمل على توفير كافة البدائل ورفع كفاءة كل القطاعات.









وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتفاء الذاتي من السلع والمستلزمات مهم متسائلا عن وجود أي نقص في أي سلعة ونحن في شهر رمضان الكريم ومؤكدا أن كل السلع متوفرة في مصر طوال شهر رمضان المعظم.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافى.



