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وزير النقل يكشف تفاصيل المخطط الشامل لتطوير الموانئ.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:21 ص
وزير النقل
وزير النقل
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حمزة شعيب
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن زيارته للإسكندرية تعد الرابعة خلال الشهر الحالي ولكنها تختلف عن الزيارات السابقة.


وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن ميناء الاسكندرية من أهم الموانئ في مصر من ضمن 15 ميناء، حيث يتم تداول 157 طنا في جميع الموانئ وميناء الاسكندرية يحظى بـ 40% من الإجمالي، وتضم تقريبا من 27 لـ30 سفينة انتظار وهذا يكلف مصر دفع غرامات انتظار.


وتابع أنه كان من الضروري عمل المخطط الشامل وعمل تكامل بين الموانئ المصرية حتى نتنافس مع الموانئ العالمية تم تقسيم المخطط لمحاور بداية من تطوير ميناء الاسكندرية ورفع كفاءة الأرصفة والمحطات لاستقبال عدد أكبر من السفن خاصة أن العالم يتجه لاقتصاديات الحجم الكبير بما يسهل الحركة والتداول داخل الميناء ويوفر العمل ولابد من تطوير الممرات الملاحية وأطوال الأرصفة حتى يتم إلغاء الانتظار.


ونوه بأن المحور الثاني هو تطوير الطرق من ميناء الاسكندرية والدخيلة للمحاور وتم انشاء 3 محاور للتوصيل الأول محور الدخيلة والثاني محور 54 وأخيرا محور 27 وهو مهم ويتم تطويره.


واستطرد إن المحور الثالث يهتم بتطوير النقل النهري وهو لم تطوله يد التطوير منذ فترة رغم تميزه بأنه رخيص وسهل ويتم التطوير بعمل كباري على الاهوسة وتكريك للترع مضيفاإن تنفيذ المحاور الثلاثة نستطيع من خلالها رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.


وعن تطوير ميناء الإسكندرية، قال إنه يحتاج إلى زيادة عدد الأرصفة وكانت الأزمة في وجود المباني حول الميناء وتم تصميم عمل أرصفة داخل المياه عنم طريق شركات وطنية والمحطة تتكلف 6 مليارات جنيه وهذا يتم بطرق مبتكرة ويتم الاستعانة برمال من داخل البحر وهي اكبر كفاءة  مشيرا إلى أن الرصيف الجديد يحتاج 8 ملايين متر مكعب رمال مؤكدا أن الاتفاق أن يتم الافتتاح رمضان بعد القادم بحيث ان تستوعب عدد أكبر من السفن  لتصل الطاقة للميناء إلى  10 أو 15 مليون طن غلال وتقفز لتكون 50% من حجم الواردات لمصر.

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