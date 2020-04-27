سكان شارع إمام الحسينى برمسيس يشكون تراكم القمامة

شكا المواطن خالد محمد محمد، المقيم فى شارع إمام الحسيني الشهير بالجامع الأبيض برمسيس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بشارع إمام الحسيني برمسيس .





ويقول فى رسالته : القمامة تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والأدخنة نتيجة اشتعال القمامة من وقت إلى الآخر، وأصبحت مرعى للحيوانات وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين، ورغم أننا قمنا بالعديد من الشكوى ولكنها لم تلقى رد أو حل للمشكلة.

مناشد المسئولين بسرعة العمل على حل الشكوى، للتواصل مع الشاكى: 01150812323

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360