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بين الناس

أهالي الشارع الجديد بعزبة النخل يشكون تراكم القمامة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:08 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
بعث القارئ أحمد خالد، أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة عزبة النخل.

وأوضح ان منطقة عزبه النخل تحديدا الشارع الجديد أمام شارع البترول تعانى من التراكم الدائم لاكوام القكامة وتحول الشارع لمقلب قمامة كبير.

وأشار الى تسببها في نشر العديد من الامراض والاوبئة إضافة إلى العديد من الحرائق. وطالب الجهات المسؤلة بالرد على مشكلته والعمل على حلها. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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