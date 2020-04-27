أهالي الشارع الجديد بعزبة النخل يشكون تراكم القمامة

بعث القارئ أحمد خالد، أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة عزبة النخل.





وأوضح ان منطقة عزبه النخل تحديدا الشارع الجديد أمام شارع البترول تعانى من التراكم الدائم لاكوام القكامة وتحول الشارع لمقلب قمامة كبير.





وأشار الى تسببها في نشر العديد من الامراض والاوبئة إضافة إلى العديد من الحرائق. وطالب الجهات المسؤلة بالرد على مشكلته والعمل على حلها.



