النصيحة الثالثة في شهر رمضان.. الصفتي: خليك باب رحمة للناس

قال الدكتور حمدالله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن النصيحة الثالثة في شهر رمضان - خليك باب رحمة للناس-، وعدم وضع حاجز في طريقهم إلى الله - سبحانه وتعالى-.





وأضاف " الصفتي" خلال برنامجه " كلام من ذهب" عبر الصفحة الرسمية لمنظمة خريجي الأزهر على موقع " فيسبوك " أنه ينبغي لكل إنسان أن يكون سببًا في تقرب الناس من الله - عز وجل- ووصولهم إليه؛ بأن يكون قدوة حسنة لهم يتبعونه ويرتجعون به عن أخطاء تغضب الله.







وأشار عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر إلى أن معروف الكرخي- رضى الله عنه- وهو من كبار العباد والصالحين في العراق، خرج ذات مرة مع أصحابه ليتوضأ على نهر دجلة؛ فرأوا مجموعة من الشباب على مركب في النهر تغني وترقص؛ فطلب منه أحد أصحابه أن يدعو عليهم؛ لأنه معروف باستجابة الدعوة، فرفع كفيه تضرعًا إلى الله وقال: " اللهم فرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا"، فاستنكر عليه صاحبه فعله هذا، فأجابه: " إذا فرحهم الله في الآخرة تاب عليهم في الدنيا".







ونوه الى أنه إذا نقل إلى شخص قيام فلان بالمعاصي؛ فلا يدعو عليه بأن يخرب الله بيته أو يلعنه كما يحدث على سبيل المثال؛ بل يدعو الله له بالهداية والتوفيق للطاعة والرد الجميل.







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النصيحة الثانية في شهر رمضان

وأوضح الدكتور حمدالله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن النصيحة الثانية في شهر رمضان، "خلي بالك من أمك".





وأفاد "الصفتي" في برنامجه "كلام من ذهب"، عبر الصفحة الرسمية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على موقع "فيسبوك" أن دعوة الأم لأولادها تفتح لهم أبواب السعادة، ودعاءها عليهم يغلق في وجههم كثيرا من أبواب الخير.







واستشهد عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بما روى عن معاوية بن جاهمة السلمي، أن جاهمة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك ، فقال: هل لك من أم ؟ قال : نعم ، فقال : الزمها ، فإن الجنة عند رجليها، ( أخرجه أحمد 3/429 ، والنسائي 6/11 ).







وذكر أن الإمام الزمخشري كان مقطوع الرجل فسُئل عن ذلك؛ فقال: دعاء أمي ! ‏ذلك أني كنت في صباي أمسكت عصفورا وربطته بخيط في رجله فجذبته فانقطعت رجله بالخيط فتألمت أمي لذلك وقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجله؛ ‏فلما كبرت وكنت في سفر إلى بخارى لطلب العلم سقطت عن الدابة فانكسرت رجلي ووجب قطعها.







واختتم عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن الجنة في رضاء الأم والقيام على خدمتها ورعايتها ما يفتح أبواب السعادة للقائم على برها وإرضائها.

