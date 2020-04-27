بعد ظهور إصابات بكورونا.. حملة تطهير واسعة بالمستشفيات الجامعية ببنها

شنت وحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المستشفيات الجامعية ببنها بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين الطاقم الطبي بالمستشفى .

وقالت المستشفى إن تلك الخطوة تاتى في المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية من قبل إدارة مستشفيات جامعة بنها للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد وتم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفيات بالكامل والاستقبال والطوارئ.

واشارت الى أنه في إطار الاتصال والمتابعة المستمرة من إدارة المستشفيات الجامعية لسلامة الأطقم الطبيه المصابة بالفيروس، والاطمئنان عليهم داخل مستشفيات العزل، فجميع الحالات المحجوزة هناك حالتها الصحية مستقره ومستجيبة للعلاج .

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وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد قرر تخصيص مبني مستشفي الجراحة التابع للمستشفى الجامعى كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة والمرضى المتواجدين بمستشفيات بنها الجامعي والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال السعيد أن تجهيز مبنى الجراحة كمستشفى عزل يأتى ضمن الخطط البديلة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة والجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا الى انه سوف يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعى.

وأكد رئيس جامعة بنها على ضرورة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بقدر من المسئولية، مشيرا إلى أن العالم يشهد حاليا مايشبه الحرب الطبية، بطلها الأطقم الطبية والتمريض وشباب أعضاء هيئة التدريس والأساتذة باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذه الحرب.