AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: وضع النقط في الأنف مُفسِد للصوم في هذه الحالة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:00 ص
الإفتاء: وضع النقط
الإفتاء: وضع النقط في الأنف مُفسِد للصوم في هذه الحالة
Advertisements
محمود ضاحي
حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أوضحت الدار في فتوى لها ، أن وضع النقط في الأنف مُفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.

 وأضافت: اختلف الفقهاء في صحَّة صوم مَن صَبَّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ طبقًا لاختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق أو لا؛ والاختلاف في التصوير والتكييف ينبني عليه اختلافٌ في حكم المسألة؛ فمن اعتبرها منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
 

وعليه فإن استعمال قطرة الأُذُن أثناء الصوم من المسائل المختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، والصوم حينئذٍ صحيحٌ؛ سواء ظَهَرَ أثرُ النقط في الحلق أو لم يَظْهَر، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تفطر.

قالت دار الإفتاء، إن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان فعليه أن يغتسل وصيامه صحيح.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام من أصبح وهو جنب في نهار رمضان؟»، أن من أصبح جنبًا فى رمضان وهو صائم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وتابعت: وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام-ـ ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.

 

Advertisements

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يعلق على ارتفاع أعداد الإصابة بـ كورونا.. فيديو

هشام يكن يخرج عن صمته: خلافي مع مصطفى يونس كان بسبب محمد صلاح

تعليقات تشجيعية من الفنانين لـ أحمد العوضى

الجمهور يبحث عن فرصه تانيه لـ ياسمين صبرى.. تفاصيل

مؤمن سليمان يكشف عن لاعب يحاول الأهلي والزمالك ضمه

هل يشترط الوضوء والطهارة عند ذكر الله ؟ أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض