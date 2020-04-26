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رياضة

مفاجأة مدوية.. عودة الدوري الإيطالي في هذا الموعد

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب، خاصة مع وصوله إلى عالم كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة، مما تسبب في توقف النشاط الرياضي، محليًا وعالميًا.


وتحسن الوضع الصحي في إيطاليا بشكل ملفت للنظر، إذ أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، حزمة من القرارات الرسمية، التي من شأنها أن تؤكد عودة المنافسات المحلية، دون شك.


وأعلنت الحكومة أن البلاد الإيطالية ستدخل المرحلة الثانية من الاستجابة للوباء، خلال الرابع من مايو المقبل.


الصحف الإيطالية أكدت أنه منذ الـ4 من مايو القادم، يمكن للأندية أن تتدرب بشكل منفرد، على أن يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، حتى الـ18 من مايو، وهو تاريخ المرحلة الثالثة، الذي يعني حينها أنه يمكن لللاعبين التدرب في مجموعات صغيرة، يفصل بين كل مجموعة وأخرى، متران تقريبًا.


وبعد أن تأخذ أندية الكالتشيو احتياطاتها الصحية، بما في ذلك إجراء مسح شامل على كل لاعب للتأكد من سلامته، وخلوه من أعراض الفيروس القاتل، يمكن حينها استئناف النشاط بحسب تصريحات الحكومة، في الـ18 من مايو المقبل.


وفي الفترة من 2 يونيو إلى العاشر من الشهر ذاته، ستقام مباريات الكالتشيو، ومسابقة كأس إيطاليا، وبحسب البيانات الرسمية، والمعطيات الحالية، ينتهي الدوري الإيطالي في الفترة من 15 يوليو إلى 30 من الشهر نفسه، بواقع إقامة مباراتين لكل نادٍ خلال أسبوع واحد، بعد ذلك يتم استكمال دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في أغسطس المقبل.
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