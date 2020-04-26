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كامل الوزير: بدأنا تركيب أجهزة تعقيم في محطات مترو الأنفاق ..فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:41 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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حمزة شعيب
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن زيارته للإسكندرية تعد الرابعة خلال الشهر الحالي ولكنها تختلف عن الزيارات السابقة.

وأضاف "الوزير"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن ميناء الاسكندرية من أهم الموانئ في مصر من ضمن 15 ميناء، حيث يتم تداول 157 طنا في جميع الموانئ وميناء الإسكندرية يحظى بـ 40% من الإجمالي، وبه تقريبا من 27 لـ 30 سفينة انتظار، وهذا يكلف مصر دفع غرامات انتظار.

وتابع أنه كان من الضروري عمل المخطط الشامل وعمل تكاملا بين الموانئ حتى نتنافس مع الموانئ العالمية، وتم تقسيم المخطط لمحاور بداية من تطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءة الأرصفة والمحطات لاستقبال عدد أكبر من السفن خاصة أن العالم يتجه لاقتصاديات الحجم الكبير بما يسهل الحركة والتداول داخل الميناء ويوفر العمل ولابد من تطوير الممرات الملاحية وأطوال الأرصفة حتى يتم إلغاء الانتظار.

وحول حركة المترو خلال الفترة الماضية قال «1.3 مليون مواطن استقلوا مترو الأنفاق يوم الخميس الماضي» مضيفا «التعقيم مستمر وبدأنا تركيب أجهزة تعقيم في المحطات مع توزيع كمامات»، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في بعض القطارات وصلت إلى 110% يوم الخميس الماضي وتم توفير عدد من القطارات للخطوط التي شغلت زحاما لمنع التكدس.
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