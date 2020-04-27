مسلسل رجالة البيت الحلقة 3.. أزمة الدروس الخصوصية

شهدت أحداث الحلقة الـ3 من مسلسل رجالة البيت والذي يقوم ببطولته الفنانين أكرم حسني وأحمد فهمي أزمة الدروس الخصوصية والطريقة الخاطئة التي يتبعها المدرسين في تعليم الطلاب بالغناء.





وأحيا كل من «تيمون وبومبا» الذي يجسد شخصيتهما أحمد فهمي وأكرم حسني، أول حفل غنائي تعليمي بأغنية “فيرب تو بي” في حضور عدد كبير من الطلاب، والتي لاقت تفاعلا كبيرا.





وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل انفصال «تيمون وبومبا» بعد إطلاق أول أغنية في الحفل، وفي المؤتمر الصحفي نشبت مشادة كلامية حادة بينهما ينتج عنها الانفصال أمام الطلاب ووسائل الإعلام.



وتدور أحداث مسلسل " رجالة البيت " تدور فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم وسيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.





