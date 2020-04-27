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محافظات

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:33 ص
حملات تموينية
حملات تموينية
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نبيل ابوالسعود
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الاسواق، لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق التجارية لضبط السلع الغذائية و المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


تمكنت حملة تموينية بإشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديريه تموين الفيوم برئاسه المهندس محمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مدير ادارة الرقابة والمهندس عوض الدرينى رئيس قسم الرقابه على الأسواق والمفتشين هاني عزت وماجد لمعي وهاني كمال وعز الدين مجدي ، من تحرير محضر برقم 9804 جنح مركز اطسا 2020 ضد صاحب ومدير مسئول مصنع تعبئة بناحية اطسا لاستيلائه على عدد " 2" طن سكر بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء و تتوالى النيابه العامه التحقيقات .


كما تم ضبط مدير مسئول بفرع جمعيتى بناحية قرية السيليين بمركز سنورس لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية و المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي و ذلك بالمخالفة للقانون 281 لسنه ١٩٩٤ لحيازته سلعا غذائية منتهية الصلاحية والمضبوطات عباره عن عدد"47 " شيكارة أرز وزن الشيكارة الواحدة خمسة كيلو باجمالي الكمية 235 كيلو أرز السعيد منتهي الصلاحية بتاريخ إنتاج يوليو 2017 و الصلاحية عام ، وتم ضبط عدد "10 " زجاجة كوكاكولا حجم 2 لتر تنتهي في16/1/2020 .


كما تم ضبط عدد "9 " زجاجة فانتا برتقال سعه 2 لتر تنتهى بتاريخ 21/2/2020 ، وضبط عدد "6 " زجاجة ماكسي ليمون 1.75 حجم  تنتهي بتاريخ 7/1/2020 ، وضبط عدد "12 " زجاجة كوكاكولا " 800" ملي تنتهي بتاريخ 19/1/2020 ، وعدد "120 " زجاجة مياة شرب طبيعية "نقاء " 1.5 لتر  تنتهي بتاريخ 22/12/2019 ، و عدد "12 " زجاجة مياه شرب طبيعية "دساني " 1.5 لتر تنتهي بتارخ 30/3/2020  ، وعدد "5" كيس شعرية البركة  وزن الكيس الواحد ة 5 " كيلو باجمالي 25 كيلو تنتهي بتاريخ مارس 2020 وتحرر محضر برقم 10931 جنح مركز سنورس 2020 ، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق .
تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم
تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم
تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم
تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم
تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الفيوم
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