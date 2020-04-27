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رياضة

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل استعداد اللاعبين لعودة الدوري.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:28 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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عمرو ابوبكر
كشف الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق، عن موقفه من عودة الدوري في الفترة المقبلة. 


وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن فترة اعداد اللاعبين لعودة الدوري لا تتخطى الاربعة اسابيع، ولن يتعرض اللاعبون للاصابات كما يشاع. 


وأضاف طبيب المنتخب السابق، أن الفترة الماضية تعتبر فترة استشفاء للاعبين، وتحتاج الى برنامج مميز من مدرب احمال مميز لكي يعود اللاعب بكامل قوته. 


وتابع: كل لاعب في مصر لابد أن يلتزم بتغذيته وتمارينه التي لابد أن تكون مستمرة في الفترة السابقة، فبدء الإعداد سيأتي بعد بداية التمارين في الملاعب. 


وقال سليمان، إن تكهنات وأقاويل تعرض اللاعبين الى اصابات بسبب سرعة العودة، لا يوجد لها اساس من الصحة. 


وأشار الى أن سوء تغذية اللاعبين وانقطاع التمرين سيتسبب في زيادة وزنهم وهذا الضرر الوحيد. 


جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة أعلنوا تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم. 
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