بعد الحزانية.. الخفافيش تظهر في قرية أخرى بشبين القناطر

وقال غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر إنهم تلقوا بلاغا بظهور بعض الخفافيش بقرية نوب طحا داخل منزل مهجور منذ سنة، وهناك لجنة سيتم إرسالها غدا بالتعاون الطب البيطري لمعاينة المكان.





وتابع غريب أنه لا داعي للقلق وأن الخفافيش تتخذ المكان المجهور كموطن لها مثلما حدث في قرية الحزانية.





مؤكدا أنه لا داعي للقلق فجميع المعاينات التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الزراعة ومركز البحوث والطب البيطري أثبتت أن الخفافيش آكلة للفاكهة وليست من الأنواع الأخرى التي قد يربط البعض بها وبين فيروس كورونا.





وكان مجلس مدينة شبين القناطر قد عثر على بؤرة للخفافيش منذ أسبوع بمنزل بقرية الحزانية التابعة للمدينة.





وأشار غريب إلى أنه تم التنبيه على ورثة العقار الذي عثر على الخفافيش بداخله بغلقه لعدم عودة الخفافيش مرة أخرى.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعلن أن اللجنة التي أرسلتها وزارة الزراعة اليوم لمعاينة منزل مسكون بالخفافيش بقرية الحزانية بشبين القناطر.





وتبين أن المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق عبارة عن بدروم وأرضى وثلاثة طوابق وتبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش (آكلة الفاكهة) ومتمركزة فى الطابقين الثانى والثالث علوى فقررت اللجنة التعامل مع الأمر من اتجاه علمى.