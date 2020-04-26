محمد صلاح ينشر إعلانا شارك فيه.. ومتابعون: مكة عاملة جو





وانهالت التعليقات من متابعيه علي الفيديو قائلين "عالمي ياأبو مكة" و " منور يا نجم" و " مكة اللي مخلية للاعلان طعم ربنا يخليهالك" و "منورين" و " مكة عامله جو ".









يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الانجليزي لصالح فريق ليفربول، ويتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم.









توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافه كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف الدوري لعامين متتاليين، كما شارك في بطولة كأس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.