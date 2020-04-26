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رياضة

محمد صلاح ينشر إعلانا شارك فيه.. ومتابعون: مكة عاملة جو

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:49 م
محمد صلاح ومكة
محمد صلاح ومكة
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مصطفى كرم
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو مشاركة مع ابنته مكة في أحد الإعلانات الرمضانية.


وانهالت التعليقات من متابعيه علي الفيديو قائلين "عالمي ياأبو مكة" و " منور يا نجم" و " مكة اللي مخلية للاعلان طعم ربنا يخليهالك" و "منورين" و " مكة عامله جو ". 


يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الانجليزي لصالح فريق ليفربول، ويتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم.


توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافه كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وهداف الدوري لعامين متتاليين، كما شارك في بطولة كأس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.
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