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بين الناس

سكان شارع فاروق جويدة بالمنصورة يشكون من تحول منزل مهجور لمقلب قمامة ومأوى للحشرات .. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن أحمد محمد عبد المؤمن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد منزل مهجور وسط المساكن فى شارع فاروق جويدة خلف مساكن الميناء بالمنصورة محافظة الدقهلية .


ويقول فى رسالته : بالإضافة إلى اشتعال الحرائق به من وقت لآخر وتمتد معاناتنا إلى تحوله لمقلب للقمامة التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات  الضارة المحملة بالأمراض والأوبئة والزواحف ومنها الثعابين.

 

للتواصل مع الشاكى

 01022643645

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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