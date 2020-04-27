سكان شارع فاروق جويدة بالمنصورة يشكون من تحول منزل مهجور لمقلب قمامة ومأوى للحشرات .. صور

استغاث المواطن أحمد محمد عبد المؤمن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد منزل مهجور وسط المساكن فى شارع فاروق جويدة خلف مساكن الميناء بالمنصورة محافظة الدقهلية .





ويقول فى رسالته : بالإضافة إلى اشتعال الحرائق به من وقت لآخر وتمتد معاناتنا إلى تحوله لمقلب للقمامة التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والأوبئة والزواحف ومنها الثعابين.

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