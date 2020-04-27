أرملة تستغيث بـ «التموين»: لا أحصل إلا على الخبز فقط

شكت السيدة إيمان عبد الرحمن محمد، المقيمة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، عبر رسالة إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من خطأ حدث أثناء إصدار بطاقة التموين الخاصة بها، حيث تم إصدارها من مكتب التموين باسم أخيها بدلا منها.

وقالت فى رسالتها، "أنا أرملة وعندى أربعة أولاد، منذ 4 سنوات تم كسر البطاقة وبعد 4 سنوات ذهبت لاستخراج بدلا منها تمت الإجراءات كاملة ولكن عند استلام البطاقة والتى تحمل الرقم التالى 26906100104048 ورقم قومى 26906100104048 وجدتها باسم أخى "محمد" وبها فرد واحد يحصل على خبر فقط وبدون سلع تموينية".

للتواصل مع الشاكية 01153287759 أو 01226160746

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



