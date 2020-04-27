سكان الحي الثاني بـ 6 أكتوبر يشكون تكسير الأسفلت بعد إصلاح عطل تليفونات

شكا المواطن احمد على ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكسير طبقة الأسفلت والرصيف، بالحى الثانى فى المجاورة السابعة بمدينة 6 اكتوبر التابعة الى محافظة الجيزة ، لافتا إلى أن ذلك تم بعد قيام عمال السنترال بإصلاح أحد الخطوط و حفرهم أمام أحد المنازل ولكنهم تركوا الحفر دون إصلاحه.

وناشد المسئولين العمل على إزالة أسباب الشكوى و ضرورة إصلاح الطريق و رصفه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة و التصليح .





للتواصل مع الشاكى :01068777572 ‪‎‪

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



