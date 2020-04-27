صفحة مزورة تنتحل صحيفة سبق السعودية وتنشر أخبارا كاذبة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء غير صحيحة عن السماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد رغم استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا كانت قد نسبت لصحيفة سبق السعودية.









وبعد تحري الدقة للأخبار المتداولة تبين أنها منسوبة لصفحة مزورة انتحلت اسم وشعار صحيفة "سبق" السعودية، وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضًا إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.









وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أجاب على استفسار "سبق" اليوم بشأن استمرار تعليق الصلاة في المساجد، وأكد بأن القرار لايزال مستمرًا طالما لم يصدر قرار لاحق بهذا الشأن.





وحذر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.





وتؤكد "سبق" مجددًا عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلًا، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.



