مش هنقعد في بيتنا.. كامل الوزير: العمل في المشروعات مستمر

كشف كامل الوزير، وزير النقل، حقيقة ما تردد عن إيقاف العمل بالمشروعات التى تنفذها الوزارة، قائلا "مش هنقعد في بيتنا هنشنغل ونجري، مش ممكن يبقى الرئيس بيمر على المشروعات وإحنا نقعد في بيوتنا"، مردفا "المشروعات لن تتوقف في مصر".









وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"على قناة صدى البلد: "لم نسجل أي إصابات بفيروس كورونا في الموانئ المصرية باستثناء سائقين تم الاشتباه في حالتيهما بميناء نويبع ثم اكتشفنا سلبية العينات الخاصة بهما".









وأكد أن حركة تصدير البصل والبطاطس والثوم والبرتقال والليمون مستمرة بنفس المعدلات في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، مشيرا إلى أنه تم شحن 300 شاحنة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة خلال يوم واحد.









وتابع : "الأردن يستورد خضراوات كثيرة من مصر وأسماكا عبر ميناء نويبع"، لافتا إلى أنه يتم تصدير خضروات وفواكه مصرية عبر ميناء سفاجا إلى السعودية.