إنهاء إجراءات الحجر للمصريين العائدين من ألمانيا وحجزهم 14 يومًا

أجرت صحة البحر الأحمر الكشف الطبى على ١٤١ راكبا من المصريين بالإضافة إلى طفلين من ركاب طائرة فرانكفورت العالقين في ألمانيا عقب وصولهم مباشرة مطار مرسي علم الدولي مساء أـمس الأحد.





وأشار الدكتور تامر مرعي في تصريح صحفي اليوم الأحد إلى خضوع جيمع الركاب وطاقم الطائرة لاجراءات الحجر الصحي وتعقيم الركاب وطاقم الطائرة وجميع الحقائب وقيام فريق طبى من الحجر الصحى بإجراء التحاليل الفورية لهم وتم أخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا





وخصصت محافظة البحر الأحمر أتوبيسات سياحية لنقل جميع ركاب طائرة فرانكفورت إلى فندق سياحي خمس نجوم والمخصص للحجر الصحي وذلك عبر مجموعات منعا للتكدس و توفير وسائل الراحة التامة للضيوف.





وأكد مرعي في تصريح صحفي اليوم على وضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كان استقبل مطار مرسي علم الدولي منذ قليل الطائرة القادمة من فرانكفورت وعلى متنها ١٤١ راكب بالإضافة إلى طفلين من المصريين العالقين في ألمانيا وذلك ضمن تسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .





وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس و تقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.



