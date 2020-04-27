مضوي يكشف حقيقة عودته لقيادة أحد الفرق المصرية من جديد.. فيديو

أكد الجزائري خيري الدين مضوي المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي ، أنه سيتم استئناف النشاط الرياضي داخل الممكة العربية السعودية بداية من أغسطس المقبل .





وأضاف مضوي في تصريحات فضائية لفضائية أون تايم سبورتس "، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي استطاع تحقيق إنجازات رائعة خلال مسيرته الرياضية .وتابع:" محمد صلاح يمتلك إمكانيات فنية مميزة وإضافة قوية للمنتخب المصري وليفربول.





وأكد أنه لم يتلقي أي عروض من أجل تولي أحد الفرق المصرية خلال الفترة المقبلة.





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي على مستوي العالم خلال الفترة الماضية.