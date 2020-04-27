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أخبار البلد

أهم الأخبار.. ياسمين صبري تكشف مفاجأة حول علاقتها بـ أحمد أبو هشيمة.. وتسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:58 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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فريق صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن فتح المقاهي وما يتناول بها مثل "الشيشة" وغيرها أمر لا يجب أن نتحدث عنه الآن؛ خاصة أن هذا النوع يعد ناقلا للفيروسات وليس كورونا فقط، مؤكدا "يا ريت محدش يتكلم عن المقاهى خلال الفترة الراهنة، لا يوجد حديث عن المقاهى خلال الفترة الراهنة".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.


نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة صوتية جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتوضيح الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لمواجهة الشائعات وإنهاء البلبلة.

اتفق وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد.

قال  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تسلل البعض من حظر التجوال لـ أداء صلاة التراويح، أمر لا يجوز التغيير فيه، مضيفا أن أمور ثابتة ، وهناك أمور مندوبات، وهناك أمور متاحة.

ياسمين صبري تكشف عن السبب الحقيقى لارتباطها بأحمد أبو هشيمة
وقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

نفى مسؤول من كوريا الجنوبية الشائعات التي تتردد بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية فجأة موضحا أن كيم يونج أون "على قيد الحياة وبصحة جيدة"، وفقا لتعبيره.

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن زيارته للإسكندرية تعد الرابعة خلال الشهر الحالي ولكنها تختلف عن الزيارات السابقة.




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