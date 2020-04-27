أهم الأخبار.. ياسمين صبري تكشف مفاجأة حول علاقتها بـ أحمد أبو هشيمة.. وتسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا





نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن فتح المقاهي وما يتناول بها مثل "الشيشة" وغيرها أمر لا يجب أن نتحدث عنه الآن؛ خاصة أن هذا النوع يعد ناقلا للفيروسات وليس كورونا فقط، مؤكدا "يا ريت محدش يتكلم عن المقاهى خلال الفترة الراهنة، لا يوجد حديث عن المقاهى خلال الفترة الراهنة".









نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة صوتية جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتوضيح الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لمواجهة الشائعات وإنهاء البلبلة.