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أخبار العالم

ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في سلطنة عُمان لـ 3.9 شخص

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:57 ص
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميـــس رضــا
أكد التقرير السابع للإنترنت في العالم العربي الذي نشرته المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في سلطنة عُمان يبلغ  3.9 مليون شخص تقريبًا، في إطار خطط الحوكمة العُمانية للرقمنة.

وذكر أن عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسلطنة يبلغ نحو  1.6 مليون شخص، وعدد مستخدمي موقع تويتر يبلغ نحو 200 ألف مستخدم.

وأكد التقرير أن أكثر من نصف سكان العالم العربي يستخدمون الانترنت ، وأكثر من الثلث يستخدم شبكة موقع فيسبوك، مشيرًا إلى أنه من بين نحو 420 مليون مواطن عربي ، يتجاوز عدد مستخدمي الانترنت 220 مليون، ونحو 159 مليون مستخدم للفيسبوك.

ولفت إلى ان عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو1 .51 مليون شخص، بينهم 3.9 مليون بالسلطنة.

وأوضح أن عدد مستخدمي موقع فيسبوك بدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 9ر35 مليون شخص، وعدد مستخدمي موقع تويتر يبلغ نحو 16. مليون شخص.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ 55 مليون شخص، أي أكثر قليلا من نصف عدد السكان، بينهم 46 مليون يستخدمون موقع فيسبوك، و5ر7 مليون يستخدمون موقع تويتر.
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