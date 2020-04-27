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سيارات

الطرق الصحيحة لتجنب آثار الصيام أثناء القيادة لفترة طويلة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قيادة السيارة لفترات طويلة أثناء الصيام يعرض السائق إلى حالات من التعب والإرهاق بجانب آلام في الرأس، لانخفاض كمية السكر في الدم ما يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء القيادة، وهذا ما أكده خبراء التغذية.


ويكون هذا الأمر سببا في اتخاذ بعض القرارات الخاطئة خلال قيادة السيارة، وهو ما يزيد ذروة الحوادث المرورية.


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وخلال السطور التالية نقدم عددا من النصائح، في كيفية التغلب على آثار الصيام أثناء القيادة، ما يساعد على الحد من الحوادث، والقيادة الآمنة خلال شهر رمضان.


أولا: الحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة إضافة إلى تناول أطعمة مغذية في السحور، كما نصحت الحملة بشرب كثير من السوائل طوال فترة الإفطار لأنها من الوسائل التي تساعد على عمل الجسم وتحافظ على وظائفه الحيوية.


ثانيًا: من نصائح الحملة أن يتقبل قائدو السيارات لحدود طبيعتهم البشرية، وفهم أسباب تقلباتها المزاجية والدوافع النفسية الأخرى، ما يجعلهم قادرين على أن يكونوا أكثر تسامحًا أثناء القيادة، وفي حال الشعور بالتعب، يجب التوقف فورًا على جانب الطريق وأخذ قسطًا من الراحة.


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