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توك شو

رد كوميدي من أحمد بدير على شائعة وفاته.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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عادل نصار

رد الفنان أحمد بدير، على شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، قائلا "أنا مش عارف الشائعة دي جت منين، تقريبًا في مشهد في المسلسل بيتقال فيه جدو مات فحبوا يخلوه حقيقة". 


وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، "أنا موجود ومامتش واللى طلع الشائعة نسى إننا في رمضان شهر الصدق والتسامح، وأنا مزعلتش ولا بزعل ولا بيصبني التشائم من هذه الشائعات لكن بخاف على المحبين ليا وعلى عائلتي وأحفادي وقت تلقي الخبر كصدمة وهم ليسوا برفقتي وقتها".

 

وأضاف أنه يشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسل كوميدي وهو الأول له منذ ست سنوات ذو طبيعة كوميدية يحمل اسم "يا أنا ياجدو"، موضحًا أنه من الأعمال الدرامية التي يهتم بمشاهدتها خلال موسم رمضان الحالي، مسلسل "الاختيار".

 

وحول اتباعه والتزامه بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، قال: "أنا بطبيعتي  ملتزم جدًا.. وأعتبر كائن بيتوتي حتى من قبل كورونا ونزولي نادر للضرورة".


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