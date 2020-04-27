بأغنية «خمسة مواه».. ايتن عامر تشعل تيك توك.. فيديو

نشرت الفنانة ايتن عامر، فيديو جديد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات "تيك توك" .









وظهرت ايتن عامر، فى الفيديو وهى تردد أغنية "خمسة مواه خمسة هوانيو يافيفي"، ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.





ويُعرض حاليا للفنانة آيتن عامر مسلسل فرصة تانية الذي لقى إعجاب الكثير منذ حلقاته الأولى لتميزه وإثارة مشاعر الغضب والتعاطف لدى الجمهور في نفس الوقت بشخصية ريهام التي تجسدها آيتن عامر.









"فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.









يذكر أن آخر أعمال ايتن عامر مسلسل الأخ الكبير الذي شاركت في بطولته بجانب محمد رجب وهبة مجدي.



