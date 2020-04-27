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سيارات

شاهد .. نيسان تنتج كتيب تلوين للأطفال لدعمهم بالحظر المنزلى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة نيسان عن انتاجها لكتيب التلوين الخاص بسياراتها كما فعلت عدة شركات السيارات من قبل ، لدعم فكرة التباعد الاجتماعى والاستمرار فى الجلوس بمنزلهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

 

تسمي نيسان مبادرتها الاجتماعية بـ #DrawDrawDraw ، وقد حصل جمهور نيسان على 23 صفحة من الرسومات التي عمل عليها مصممو نيسان خلال الأسابيع الماضية.

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تقول نيسان على لسان نائب رئيس نيسان للتصميم Alfonso Albaisa إن “#DrawDrawDraw في عالمنا هو أحد أفضل الطرق لسد الفجوة بين النبضات الإبداعية الرائعة في رأسك وجعلها حقيقة، خاصة ونحن نواجه هذا الوباء العالمي معًا.”

وضعت نيسان صفحة واحدة في النهاية لأجل تمكين جمهورها من رسم ما يحلو لهم. وأضاف Albaisa “يستخدم فريق المصممين في جميع أنحاء العالم هذا الوقت للتنفس والرسم والحلم بشكل إبداعي.

أعلم أن بعضًا من أفضل أعمالهم سيأتي من التحديات التي نواجهها الآن. لذلك فكرنا لماذا لا نعطي الجميع فرصة للتعبير عن أنفسهم بشكل خلاق ومشاركتها مع أولئك الذين سيقدرون ذلك؟”

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