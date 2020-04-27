6 علامات أنك ستعيش أطول مما تعتقد

هناك عدة علامات إذا توافرت لديك، فإنها ستفاجئك بأنك ستعيش لعمر أطول إليك أبرز تلك العلامات يقدمها موقع Bright Side .



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1. أنت امرأة.

يقترح العلماء أن المرأة تعيش بشكل عام أطول من الرجال من 6 إلى 8 سنوات . قد يحدث هذا بسبب ميزة بيولوجية للاختلافات الأنثوية والسلوكية بين الرجال والنساء.

2. أنجبت طفلك بعد 33 سنة:

توصل بعض الباحثين إلى استنتاج مفاده أنه إذا كان لديك طفل بعد سن 33 ، فقد يقول أنك ستعيش لفترة أطول. يربطونه الجهاز التناسلي للمرأة .

3. مؤشر كتلة جسمك بين 18.5 و 25:

وجدت هذه الدراسة أن السمنة يمكن أن تجعل حياتك أقصر. ذكر العلماء أيضًا أن مؤشر كتلة الجسم الطبيعي يتراوح بين 18.5 و 25. هذا هو الرقم الموصى به الذي قد يحافظ على صحتك. في الوقت نفسه ، يتراوح مؤشر الوزن الزائد بين 25 و 30 ودرجة السمنة بين 30 و 35.

كيف تحسب مؤشر كتلة جسمك:

مؤشر كتلة الجسم هو صيغة تستخدم الوزن والطول لتقدير الدهون في الجسم. يقسم وزن الشخص البالغ بالكيلوجرامات على ارتفاعه بالأمتار المربعة. يمكنك حسابه عبر الإنترنت .

4. دهون في البطن.

يمكن أن تكون دهون البطن ، حتى في الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن ، سببًا لبعض أمراض القلب التي لها تأثير على مدة بقائك علاوة على ذلك ، فإن دهون البطن هي دهون أكثر خطورة.

5. تنام جيدا:

النوم أقل من 5-7 ساعات في الليلة يمكن أن يخفض عمرك بنسبة 12٪. مؤسسة النوم.





6. ممارسة الرياضة:

فإن ممارسة الرياضة لأكثر من 60 دقيقة في اليوم هي مفتاح الحياة الصحية وطويلة العمر.