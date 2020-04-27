بعد ظهور عيوب خطيرة.. وان بلس تطلق تحديث لمعالجة مشكلات هواتف OnePlus 8

أصدرت شركة وان بلس الصينية، تحديثا جديدا من نوع OxygenOS لهواتفها الصادرة حديثا OnePlus 8 وذلك لإصلاح بعض المشكلات التقنية في الهاتف.

ووفقا لموقع Pocketnow فإن شركة وان بلس أصدرت تحديث OxygenOS 10.5.5 لهواتفها OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro وذلك لدعم حساسية أعلى في اللمس في جواف الشاشة الرئيسية، حيث تستجيب الشاشة بشكل بطئ عند اللمس عليها.وسيقوم التحديث أيضا بمعالة مشكلات في الشاشة منها اخضرار الشاشة، وكذلك سيحسن من ميزة تجانس رسومات الحركة، والقيام بدعم أكبر للون الأبيض في الشاشة.وكانت شركة وان بلس الصينية اعترفت بوجود بعض المشكلات في شاشة هاتف OnePlus 8 Pro والتى تتعلق بتغير درجة لون الشاشة وتحوله للأخضروظهور علامات ملونة في الشاشة.واشتكى بعض مستخدمى هاتف OnePlus 8 Pro من أن شاشة الهاتف لا تتحول للون الاخضر فقط أو أن هناك بعض الثقوب التى تعكر نقاء الصورة وحسب بل إنهم لاحظوا تكرار احتراق الصور على هاتفهم وتحول الشاشة بالكامل إلى اللون الأسود.