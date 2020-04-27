عشان راحتك.. طرق بسيطة للتنظيف خلال نهار رمضان

يعتبر تنظيف المطبخ من المهام المزعجة للكثيرين، وخاصة في ظل شهر رمضان، لذا يحتاج الجميع إلى طرق سهلة لأجل تنظيف المطبخ في وقت قصير للغاية.









وللتخلص من الروائح الكريهة ، عليك بتقطيع البرتقال لشرائح تاركا إياها بداخل وعاء من المياه، بحيث يغطي الماء مستوى البرتقال، ومن ثم نضع الوعاء على الموقد مع إضافة القرفة أو القرنفل أو ما تحب إليه، لإحداث أفضل فارق ممكن، مع العلم بأن 5 دقائق من الغلي بإمكانها أن تكشف عن أفضل رائحة ممكنة.





لتنظيف الأوساخ على الأسطح، قومى بوضع عصير الليمون لكوب من المياه مع القشر، ثم نضعه بداخل وعاء ونتركه بالميكرويف لدقائق على أعلى درجة ممكنة، قبل أن يقوم البخار بالعمل الرائع كله، ونقوم نحن فقط بتنظيف الوساخات بواسطة قطعة قطنية.





لتنظيف الخشب بشكل جيد، عليك ملء نصف زجاجة بزيت الليمون والنصف الآخر بالخل، ثم نرش المزيج المختلف على الأخشاب، قبل مسحها

وانتظار نتيجة مذهلة.









بينما يمكن للأطباق أن تحتفظ أحيانا بروائح بقايا الطعام، ينصح بإضافة القهوة للطبق قبل غسله دون إزالة قطع القهوة، ثم ننظفه بالمياه حتى يعود كما كان جديدا، برائحة زكية.



