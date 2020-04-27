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سيارات

3 طرق للحفاظ على الفرامل من التلف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعد الفرامل هي أهم أجزاء منظومة الأمان في السيارة؛ لأنها المسئولة عن إيقاف السيارة، والجزء الأول الذي يستخدمه السائق في حالة حدوث أي شيء مفاجئ، والفرامل لها عمر افتراضي يمكن أن تتأثر بالعديد من العوامل التي تؤدي إلى انتهاء عمره الافتراضي بسرعة، وفي هذا التقرير نقدم إليك بعض النصائح الهامة لإطالة عمر فرامل السيارة.

1- اعتمد على السرعات البطيئة والمتوسطة أثناء القيادة واضغط على الفرامل بطريقة خفيفة حتى تتجنب انزلاق السيارة أو انقلابها خاصة على السرعات العالية.

2-تثبيت عجلات السيارة وربطها بالطريقة الصحيحة من أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على عمل الفرامل  وقدرتها على التحكم في السيارة أثناء القيادة.

3- الحفاظ على مستوى زيت الفرامل في السيارة يعتبر من العوامل المهمة التي تحافظ على منظومة الفرامل فمن المعروف أن انخفاض مستوى  الزيت عن الحد الطبيعي له في علبة الفرامل دليل على وجود مشكلة تآكل الفحمات الخاصة يجب عليك فحص زيت الفرامل من فترة إلى أخرى لضمان عدم وجود أي مشاكل في الفرامل، وإذا لاحظت وجود تسريب مستمر فيها عليك فحصها لمعرفة أسباب التسريب ومعالجتها.

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