هدوء تام في شوارع مصر الجديد أثناء تطبيق حظر التجول.. فيديو





ورصدت عدسة صدي البلد التزم عدد المواطنين والمحلات التجارية بقرار الحظر وحالة واخد الإجراءات القانونية ضدد المخالفين.





وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتطبيق حظر التجول بداية من الساعة التاسعة مساءا حتي السادسة صباحا ويستثني من ذالك الصيدليات ومحلات البقاله.





كما استثني مجلس الوزراء عدد من المهام والأعمال من تطبيق حظر التجول كما واقر بفتح المحلات التجارية يومي الجمعة والسبت حتي الخامسة مساء.













شهدت عدد من شوارع مصر الجديدة بمحافظة القاهرة حالة من الهدوء التام والتزام المواطنين في منازلهم تزامنا مع فرض حظر التجوال في شوارع مصر.