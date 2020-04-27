AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هدوء تام في شوارع مصر الجديد أثناء تطبيق حظر التجول.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم _ عدسة : أحمد بيسو
شهدت عدد من شوارع مصر الجديدة بمحافظة القاهرة حالة من الهدوء التام والتزام المواطنين في منازلهم تزامنا مع فرض حظر التجوال في شوارع مصر.

ورصدت عدسة صدي البلد التزم عدد  المواطنين والمحلات التجارية بقرار الحظر وحالة واخد الإجراءات القانونية ضدد المخالفين. 

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتطبيق حظر التجول بداية من الساعة التاسعة مساءا حتي السادسة صباحا ويستثني من ذالك الصيدليات ومحلات البقاله. 

كما استثني مجلس الوزراء عدد من المهام والأعمال من تطبيق حظر التجول كما واقر بفتح المحلات التجارية يومي الجمعة والسبت حتي الخامسة مساء.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التزاماً بتعليمات الحكومة.. شوارع وسط البلد خالية من المواطنين.. فيديو

أحمد موسى يشكر رجال الشرطة على الهواء

الهدوء يسود شوارع شبرا الخيمة في حظر التجوال.. فيديو

شوارع المهندسين أثناء ساعات حظر التجول.. فيديو

حملات أمنية في شوارع القليوبية لضبط المخالفين لقرار حظر التجول.. فيديو

بالفيديو.. شوارع القاهرة خالية تمامًا أثناء فترة الحظر

ترشيحاتنا

أفعال فاضحة وإغراء بالدعارة.. تفاصيل التحقيق مع سما المصري.. بيان

بيل جيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح ضد كورونا

فيديو للشهيد أحمد المنسي أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين في سيناء.. شاهد

الكشف عن سبب الوعكة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية

بسبب أكرم توفيق.. مجدي عبد الغني يوجه رسالة لـ فايلر.. فيديو

الحلقة الثالثة من مسلسلات رمضان 2020 .. النيابة تحقق مع غادة عبد الرازق.. سهر الصايغ تصنع ريبوت يوسف الشريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت

جديد وخفيف.. طريقة عمل الفول بالصلصة خطوة بـ خطوة