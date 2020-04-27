لكل زمان واحد.. شعراء كرهوا شهر رمضان وانتقدوه في قصائدهم

في الوقت الذي تنافس فيه عدد من الشعراء على ذكر فضائل شهر رمضان، في قصائدهم، وكتابة العديد من القصائد لمدحه، والتمتع بطقوسه الدينية والمجتمعية، هناك أخرون من الشعراء كرهوا ذلك الشهر، وفي هذا التقرير نرصد أبرز الذين ذموا في الشهر الكريم.

في العصر العباسي، كان لشعرائه النصيب الأكبر في ذم شهر رمضان، وكان كبارهم يسارعون في تأليف القصائد التي تعبر عن رغبتهم الشديدة في انتهاء أيام الصيام، ومنهم ابن الرومي الذي نُسب له قوله:

إذا بَرَّكت في صوم لقومٍ

دعوت لهم بتطويل العذابِ

وما التبريك في شهر طويل

يُطاول يومه يوم الحساب

فليت الليل فيه كان شهرا

ومر نهاره مر السحاب

فلا أهلًا بمانع كل خير

وأهلًا بالطعام وبالشراب

كما قال ابن الرومي، معبرا عن اضطراره للصوم، خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى:

شهرُ الصيام مُبارك

ما لم يكن في شهر آبِ

خفت العذابَ فصمتهُ

فوقعتُ في نفسِ العذابِ.



كذلك أبو نواس، الذي يعتبر كذلك من أبرز العصر العباسي، والذي عُرف بشاعر الخمر، كان ممن كتبوا هجاء صريحا في شهر رمضان، بل تمنى أن يتمكن من قتل هذا الشهر، معبرا عن طول أيامه وعن اشتياقه لقدوم شهر شوال، حيث قال:

ألا يا شهر كم تبقى؟ مرضنا ومللناك

إذا ما ذُكر الحمدُ لشوَّالٍ ذممناك

فيا ليتك قد بِنتَ وما نطمع في ذاك

ولو أمكن أن يُقتل شهرٌ لقتلناك

ونُسب لأحد الشعراء أيضا قوله:

قُل لشهرِ الصيامِ أنحلتَ جسمي

إنّ ميقاتنا طلوع الهلالِ

أجهد الآنَ كلّ جهدك فينا

سنرى ما يكون في شوالِ.

ومن أبرز من فعل ذلك في العصر الحديث، أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي انقلبت عليه الدنيا حينما كتب قصيدته الشهيرة "رمضان ولى هاتها يا ساقي"، حيث عبّر فيها عن سعادته بانتهاء شهر الصوم، كي يعود إلى شرب الخمر، ويقول مطلع القصيدة:

رمضان ولى هاتِها يا ساقي

مشتاقة تسعى إلى مشتاقِ

ما كان أكثرهُ على أُلافِها

وأقلُهُ في طاعة الخلاقِ

الله غفار الذنوبِ جميعها

إن كان ثمَّ من الذنوب بواقي

بالأمس قد كنا سجيني طاعةٍ

واليوم منّ العيد بالإطلاقِ



ويقول أيضًا أمير الشعراء أحمد شوقي في أحد مقالاته الأدبية عن الصوم في كتابه "أسواق الذهب": الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع ، لكل فريضة حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، يكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلال البر ، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المنع، عرف الحرمان كيف يقع وكيف ألمه إذا لذع.