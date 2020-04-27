AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

لكل زمان واحد.. شعراء كرهوا شهر رمضان وانتقدوه في قصائدهم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

في الوقت الذي تنافس فيه عدد من الشعراء على ذكر فضائل شهر رمضان، في قصائدهم، وكتابة العديد من القصائد لمدحه، والتمتع بطقوسه الدينية والمجتمعية، هناك أخرون من الشعراء كرهوا ذلك الشهر، وفي هذا التقرير نرصد أبرز الذين ذموا في الشهر الكريم.

 

في العصر العباسي، كان لشعرائه النصيب الأكبر في ذم شهر رمضان، وكان كبارهم يسارعون في تأليف القصائد التي تعبر عن رغبتهم الشديدة في انتهاء أيام الصيام، ومنهم ابن الرومي الذي نُسب له قوله:

إذا بَرَّكت في صوم لقومٍ

دعوت لهم بتطويل العذابِ

وما التبريك في شهر طويل

يُطاول يومه يوم الحساب

فليت الليل فيه كان شهرا

ومر نهاره مر السحاب

فلا أهلًا بمانع كل خير

وأهلًا بالطعام وبالشراب

كما قال ابن الرومي، معبرا عن اضطراره للصوم، خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى:

شهرُ الصيام مُبارك

ما لم يكن في شهر آبِ

خفت العذابَ فصمتهُ

فوقعتُ في نفسِ العذابِ.


كذلك أبو نواس، الذي يعتبر كذلك من أبرز العصر العباسي، والذي عُرف بشاعر الخمر، كان ممن كتبوا هجاء صريحا في شهر رمضان، بل تمنى أن يتمكن من قتل هذا الشهر، معبرا عن طول أيامه وعن اشتياقه لقدوم شهر شوال، حيث قال:

ألا يا شهر كم تبقى؟ مرضنا ومللناك

إذا ما ذُكر الحمدُ لشوَّالٍ ذممناك

فيا ليتك قد بِنتَ وما نطمع في ذاك

ولو أمكن أن يُقتل شهرٌ لقتلناك

ونُسب لأحد الشعراء أيضا قوله:

قُل لشهرِ الصيامِ أنحلتَ جسمي

إنّ ميقاتنا طلوع الهلالِ

أجهد الآنَ كلّ جهدك فينا

سنرى ما يكون في شوالِ.

 ومن أبرز من فعل ذلك في العصر الحديث، أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي انقلبت عليه الدنيا حينما كتب قصيدته الشهيرة "رمضان ولى هاتها يا ساقي"، حيث عبّر فيها عن سعادته بانتهاء شهر الصوم، كي يعود إلى شرب الخمر، ويقول مطلع القصيدة:

رمضان ولى هاتِها يا ساقي

مشتاقة تسعى إلى مشتاقِ

ما كان أكثرهُ على أُلافِها

وأقلُهُ في طاعة الخلاقِ

الله غفار الذنوبِ جميعها

إن كان ثمَّ من الذنوب بواقي

بالأمس قد كنا سجيني طاعةٍ

واليوم منّ العيد بالإطلاقِ


ويقول أيضًا أمير الشعراء أحمد شوقي في أحد مقالاته الأدبية عن الصوم في كتابه "أسواق الذهب": الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع ، لكل فريضة حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، يكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلال البر ، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المنع، عرف الحرمان كيف يقع وكيف ألمه إذا لذع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل شهر رمضان .. شيخ الأزهر يحدد 4 أمور

صيام الأطفال في رمضان.. الإفتاء تقدم النصائح

مواقيت الصلاة في رمضان 2020

فضل شهر رمضان.. 13 مكافأة ربانية للصائمين

إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر

ساعات على الشهر الكريم.. تعرف علي إمساكية شهر رمضان 2020 فى مصر

ترشيحاتنا

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض

الجمهور يبحث عن فرصه تانيه لـ ياسمين صبرى.. تفاصيل

شاهد.. صور صادمة لـ سجن زعماء العصابات عرايا في سلفادور رغم كورونا

أمطار وشبورة في رابع أيام رمضان.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

فيديو للشهيد أحمد المنسي أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين في سيناء.. شاهد

أحمد موسى: زوجة عشماوي اعترفت بهذا السر| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض