أخبار التوك شو.. متحدث الوزراء: عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا.. أحمد بدير عن شائعة وفاته: كدبة أبريل

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات جديدة من صندوق النقد الدولي





قال الإعلامي أحمد موسى، إن وضع فيروس كورونا غير واضح ويجب أن نتعايش مع هذا الوضع.





وقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على الغلاف البروتيني لفيروس كورونا بحسب دراسات أمريكية؛ ولكن لا يؤثر على الفيروس نفسه.





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي اكد ان مصر نموذج ناجح فى الإصلاح الإقتصادي.





كشف منار سليم أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، حقيقة ما يشاع عن وصية الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، بعدم تغسيله ودفنه بلبس الصاعقة.





طالب الإعلامي أحمد موسى وزارة الداخلية بإخراج فيديو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وهو يرتدى نقابا في محاولة منه للهروب من الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في العام 2013.



