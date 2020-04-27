في ذكرى كارثة تشيرنوبيل.. رئيس أوكرانيا يقود إطفاء الحرائق بالقرب من الموقع النووي| صور

تتواصل الحرائق في الاشتعال بالقرب من من مكان وقوع أسوأ كارثة نووية في العالم قبل 34 سنة بالضبط.، فيما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رجال الإطفاء الذين ما زالوا يحاولون إطفاء النيران.





وبحسب تقرير قناة "دويتشه فيله" الألمانية، كان أكثر من 1000 شخص من رجال الإطفاء يعملون يوم الأحد لاحتواء حرائق الغابات في منطقة تشيرنوبيل الملوثة بالإشعاع في أوكرانيا. اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لكارثة تشيرنوبيل النووية.





وقال الرئيس فولوديمير زيلنسكي، الذي زار رجال الإطفاء يوم الأحد، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية "في هذا اليوم ننحني برأسنا للذكرى المباركة لأولئك الأبطال الذين أنقذوا المستقبل من خطر الإشعاع".





كما أعرب عن "الاحترام العميق" لرجال الإطفاء وغيرهم ممن يعملون حاليا في المنطقة لحماية الأراضي من الكوارث الجديدة.





ويقاتل رجال الإطفاء حرائق الغابات منذ اندلاعها في بداية أبريل. لقد كانت مستعرة إلى حد كبير حول المنطقة المغلقة بالقرب من مصنع تشيرنوبيل.





ويخشى خبراء البيئة من أن الحرائق يمكن أن تثير رمادًا إشعاعيًا وربما توجه دخانًا ملوثًا إلى العاصمة كييف - على بعد حوالي 100 كيلومتر من محطة توليد الكهرباء. لكن السلطات أكدت أن مستويات الإشعاع في المدينة ضمن نطاق مقبول.





وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في بيان إن رجال الإطفاء كانوا يركزون يوم الأحد على 'احتواء خليتين' من الأشجار والأغصان المشتعلة.





وقال زيلينسكي في تغريدة يوم الأحد إن نحو 11.5 ألف هكتار دمرتها الحرائق. واضاف ان الضرر كان "فظيعا".