AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في ذكرى كارثة تشيرنوبيل.. رئيس أوكرانيا يقود إطفاء الحرائق بالقرب من الموقع النووي| صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تتواصل الحرائق في الاشتعال بالقرب من من مكان وقوع أسوأ كارثة نووية في العالم قبل 34 سنة بالضبط.، فيما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رجال الإطفاء الذين ما زالوا يحاولون إطفاء النيران.

وبحسب تقرير قناة "دويتشه فيله" الألمانية، كان أكثر من 1000 شخص من رجال الإطفاء يعملون يوم الأحد لاحتواء حرائق الغابات في منطقة تشيرنوبيل الملوثة بالإشعاع في أوكرانيا. اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لكارثة تشيرنوبيل النووية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلنسكي، الذي زار رجال الإطفاء يوم الأحد، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية "في هذا اليوم ننحني برأسنا للذكرى المباركة لأولئك الأبطال الذين أنقذوا المستقبل من خطر الإشعاع".

كما أعرب عن "الاحترام العميق" لرجال الإطفاء وغيرهم ممن يعملون حاليا في المنطقة لحماية الأراضي من الكوارث الجديدة.

ويقاتل رجال الإطفاء حرائق الغابات منذ اندلاعها في بداية أبريل. لقد كانت مستعرة إلى حد كبير حول المنطقة المغلقة بالقرب من مصنع تشيرنوبيل.

ويخشى خبراء البيئة من أن الحرائق يمكن أن تثير رمادًا إشعاعيًا وربما توجه دخانًا ملوثًا إلى العاصمة كييف - على بعد حوالي 100 كيلومتر من محطة توليد الكهرباء. لكن السلطات أكدت أن مستويات الإشعاع في المدينة ضمن نطاق مقبول.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في بيان إن رجال الإطفاء كانوا يركزون يوم الأحد على 'احتواء خليتين' من الأشجار والأغصان المشتعلة.

وقال زيلينسكي في تغريدة يوم الأحد إن نحو 11.5 ألف هكتار دمرتها الحرائق. واضاف ان الضرر كان "فظيعا".
في ذكرى كارثة تشيرنوبيل.. رئيس أوكرانيا يقود إطفاء الحرائق بالقرب من الموقع النووي| صور
في ذكرى كارثة تشيرنوبيل.. رئيس أوكرانيا يقود إطفاء الحرائق بالقرب من الموقع النووي| صور
في ذكرى كارثة تشيرنوبيل.. رئيس أوكرانيا يقود إطفاء الحرائق بالقرب من الموقع النووي| صور
في ذكرى كارثة تشيرنوبيل.. رئيس أوكرانيا يقود إطفاء الحرائق بالقرب من الموقع النووي| صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة طبيعية أخرى تهدد أوكرانيا وتؤثر على العالم.. تفاصيل

حرائق تهدد مفاعل تشيرنوبيل وارتفاع مستوى الإشعاع النووي.. شاهد

شاهد حرائق مدمرة بالقرب من مكان انفجار تشيرنوبيل

حرائق غابات أوكرانيا على بعد أمتار من محطة تشيرنوبيل النووية ..صور

أوكرانيا: السيطرة على حريق استمر لأسبوع بالمنطقة المحظورة لـ تشيرنوبل

خطر كبير.. بالصور حرائق الغابات تقترب من مفاعل تشيرنوبيل النووي المدمر

ترشيحاتنا

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته

الطب الشرعي يحسم سبب الوفاة.. العثور على جثة نجم عالمى شهير داخل منزله.. تفاصيل

أول تعليق لـ ميس حمدان بعد وقف إعلان قطونيل

بنطلون ياسمين صبري.. ملحوظة مهمة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

طبيب وزوجته يواجهان خطر فيرس كورونا بمستشفيات كفر الشيخ.. فيديو

أمريكا تسجل 2020 وفاة جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. رموش الست من بلاد الشام إلى نكته فى حفل الأعيان

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت