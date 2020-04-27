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توك شو

سمير عمر يحاور مفتي الجمهورية ويسرا ونجل فؤاد حداد يوم الثلاثاء

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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توك شو
يشهد يوم الثلاثاء، أولى حلقات "أهل مصر" في رمضان، يحاور مفتى الجمهورية والنجمة يسرا ونجل فؤاد حداد.

ويقدم الإعلامى سمير عمر، حلقة خاصة من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاى نيوز عربية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهى أولى حلقات الشهر الكريم، يبدأها بحوار مع الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الذى يجيب فيه عن أسئلة الساعة خاصة المتعلقة بتبعات أزمة تفشى فيروس كورونا، إذ يوضح رأى الدين فى الجدل الذى أثير حوال جواز الإفطار خوفا من الإصابة بالفيروس، ويوضح الفئات التى يباح لها الإفطار، كما يوضح حكم المتوفى بسبب الفيروس، ورأى الدين فيمن يمنع دفن الميت بسبب الفيروس فى مقابر أسرته.

وفى الجزء الثانى من الحلقة يقدم سمير عمر، فقرة خاصة عن المسحراتى الذى ارتبط بشهر رمضان، ويكشف أسرارا جديدة عن الشاعر الراحل الكبير فؤاد حداد، بحوار مع نجله الشاعر والمهندس أمين فؤاد حداد، فى أول ظهور تلفزيونى له بعد نحو خمس سنوات من الابتعاد عن وسائل الإعلام.

وفى الجزء الثالث يحاور سمير عمر، النجمة يسرا من داخل كواليس مسلسل "خيانة عهد" الذى تواصل تصويره فى بعض مناطق القاهرة، من إخراج سامح عبدالعزيز، وتلقى يسرا خلال الحوار الضوء على طبيعة دراما رمضان، والتغيرات التى شهدها الموسم الدرامى هذا العام بسبب تفشى فيروس كورونا.
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