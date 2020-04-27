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أخبار البلد

بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:51 ص
جامعة الأهرام الكندية
جامعة الأهرام الكندية
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أحمد سالم - مصطفي كرم
استقبل طلاب جامعة الأهرام الكندية قرارات الجامعة باستئناف الدراسة، بجميع كليات الجامعة عن بعد حتى يوم 28 مايو القادم، وعقد الامتحان بطريقة الأون لاين، بمزيد من الاستياء حيث شنوا هجوما حادا على قرارات الجامعة التي وصفوها بـ التعسف والتضييق على الطلاب في ظل أزمة كورونا الحالية.

وطالب الآلاف من طلاب الجامعة بمراجعة تلك القرارات التي تفاجأو بها، بعد فترة كبيرة من التخبط في ظل توقف الدراسة، وعدم ترك مساحة لهم او فرصة لمناقشتهم في تلك القرارات.

وقالت الجامعة انها استندت في قراراتها إلى قرار وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية واستبدالها، بإعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة أو عقد امتحانات إلكترونية للطلاب، حيث قررت الجامعة الاستغناء عن فكرة الرسائل البحثية واختارت عقد امتحانات إلكترونية.

وقال طلاب كلية الصيدلة، إن الإمتحان الإلكتروني الأخير الذي تم عقده على مستوى الفرقة الرابعة، شهد تخبط كبير لعدم استعداد الجامعة من خلال نظام الكتروني محدث لتطبيق الفكرة، كما واجه الطلاب صعوبات كبيرة بسبب عدم انتظام خدمة الإنترنت وعدم تحديث أنظمة الإمتحانات بشكل يتناسب مع المناهج وتوقيت الامتحانات.

ومن خلال هاشتاج #طبقوا_البحوث_acu شن الطلاب هجوما حادا على إدارة الجامعة، مطالبين باتباع طريقة البحوث في الفصل الدراسي الثاني لصعوبة تأدية الإمتحانات بطريقة الأون لاين في 45 دقيقة فقط.
قالت أحد الطالبات من خلال الهاشتاج الذي تم تداوله ما يقارب 20 ألف مرة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: يعني ايه امتحان اون لاين ميزدش عن ٤٥ دقيقه الامتحان العادي بنقعد فيه ساعتين و لو السوال راح مش بنعرف نرجع ليه عشان نراجع يعني الامتحان بيعتمد علي السرعه في استرجاع المعلومه مش المعرفه بالمعلومة.

وقال طالب آخر"انا مش استاذ دكتور عشان احل امتحان فاينال كامل ف ٤٥ دقيقة ، في ظل ان مفيش امكانيات عند الجامعة عشان تتضمن ان كل الطلبة هيمتحنو ومحدش هيتظلم، كفاية الضغط النفسي اللي احنا فيه بقالنا شهرين.

وتضامن عدد من طلاب الجامعات الاخرى مع طلاب الجامعة الكندية في الهاشتاج المتداول حيث كتب أحد الطلاب "بالأصالة عن نفسي وعن جميع طلاب جامعة سوهاج ،نعلن كامل التضامن مع طلاب جامعة الأهرام الكندية ، ونطالب بتطبيق نظام البحوث نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، والله الموفق والمستعان.

ولا زال طلاب الجامعة الكندية في محاولات للضغط على غدارة الجامعة لإعادة النظر في قراراتها الاخيرة، بينما لم تتجاوب الجامعة حتى الآن مع الطلاب أو ترد بشكل رسمي على مطالباتهم.      
بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية
بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية
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