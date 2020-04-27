الحلقة الثالثة من مسلسلات رمضان 2020 .. النيابة تحقق مع غادة عبد الرازق.. سهر الصايغ تصنع ريبوت يوسف الشريف

شهدت الحلقة الثالثة من المسلسلات التي تشارك في دراما رمضان 2020، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض لكم أبرز الأحداث من خلال التقرير التالي:





مسلسل "النهاية"





شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" تطورا جديدا في الأحداث حيث استطاعت سهر الصايغ، أن تصنع روبوت يشبه حبيبها زين "يوسف الشريف" وذلك بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل".





بينما "زين" يستطيع الهرب من العصابة التى قامت بخطفه ويرأسها الحريقي "محمد لطفى"، وطالبته بالتعاون معها فى توفير الطاقة والاستفادة بمشروعة الذى لم ينفذه التكتل الذى يعمل به.





وفى المقابل تستمر قوات الأمن فى ملاحقة زين وذلك من أجل القبض عليه بسبب عمله كمدرس وهو ما يمنعه القانون الخاص بالتكتل.





مسلسل "خيانة عهد"





شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" العديد من التطورات والمفاجآت، كما شهدت غموضا حول علاقة حلا شيحة بـ يسرا، على الرغم من أنهما أختان.





كشفت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد"، عن كراهية شديدة من حلا شيحة تجاه يسرا، وعائلتها، وتذكرت حلا شيحة مشهدا من الطفولة جمع بينها وبين شقيقها، وقامت سيدة بطردهما من المنزل بسبب ملابسهم الركيكة، وكانت يسرا تجلس في المنزل بجوار هذه السيدة التي تبدو والدتها.





ومن المتوقع أن تكوت يسرا وحلا شيحة إخوة من الأب فقط، وليس الأم وان هذا هو سر الكراهية من جانب حلا شيحة.





مسلسل "الاختيار"





عرضت قناة ON E الفضائية، ثالث حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة الثالثة، بذهاب مجموعة أحمد المنسي (أمير كرارة) إلى أحد المنازل التي تأوي قيادات تكفيرية في سيناء، لأسر قائدهم، في الوقت الذي يذهب فيه هشام عشماوي (أحمد العوضي) الى تركيا، للالتحاق بالجماعات الإرهابية.





تصل مجموعة أحمد المنسي، إلى سيناء وتشتبك مع التكفيريين وتنجح في أسر قائدهم بعدما عددهم بكرامه الناسف، لكن المنسي ينجح في أسره دون تفجير نفسه، بعدما ظهر خوف الإرهابي من الموت وثبت كذب ادعاؤه بالأقدام على الموت من أجل الشهادة.





مسلسل "سلطانة المعز"





شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "سلطانة المعز" لـ غادة عبد الرازق، العديد من الأحداث المشوقة.





وقامت الشرطة بأخذ إبن غادة عبد الرازق بالتبني، إلى أحدى دور الرعاية بسبب بلاغات كيدية، وقامت النيابة بالتحقيق مع غادة عبد الرازق لمعرفة حقيقة الأمر، وتم الافراج عنها وإرجاع إبنها إلى المنزل فور التأكد من عدم تعذيبها له.





و ظهرت علامات الحب بين محمود عبد المغني، وغادة عبد الرازق، مع وجود غموض حول قضية شقيق عبد المغني، وظهوره في هذا التوقيت داخل منطقة المعز.





مسلسل "ونحب تاني لية"





شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة والمختلفة، حيث تطورت علاقتها بكريم فهمي.





قام كريم فهمي، بالبحث عن ياسمين عبد العزيز عبر جوجل ليكتشف إنها مطلقة ولديها ابنة، لكنه يقرر أن يذهب إلى الجالري الخاص بها، ويلتقيا هناك.





بينما تكشف الأحداث أن كريم فهمي، كان خطيب تارا عماد، صديقة ياسمين عبد العزيز، الأمر الذي قد يكون عقبة في طريقها.









مسلسل "فرصة تانية"





شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل فرصة تانية خروج ملك "ياسمين صبري" من المستشفى، ورفع ريهام رشدي "أيتن عامر" قضية نفقة على طليقها زياد "أحمد مجدي"، وقرر والد ملك الانتقال إلى فيلا شقيقه حتى يتخلص من مطاردة زياد لهم.





وخطف الفنان محمد دياب الأضواء في دور مدحت زوج الفنانة هبة مجدي، ويبدو أنه سوف يظهر بشكل محورى ضمن الأحداث المقبلة.









كانت أخبار ياسمين صبرى قد تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.









مسلسل " ب 100 وش"





بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل ب100 وش المعروض على قناة الحياة، باستمرا سكر التي تجسدها نيللي كريم في ملاحقة آسر ياسين لكشف أسرارة بعدما سرق منها المجوهرات واقنعها انه ضابط شرطة.





واثناء خروج عمر الذي يجسده آسر ياسين سكران من احد البارات تسرق منه سكر السيارة الخاصة به، وتجد بداخلها اللاب الخاص به وكشفت كل ما يفعله من عمليات نصب، وحينما يفوق عمر من يذهب الي سكر على الفور، ويهددها لكنها تخبره بانها عرفت كل اسراره وتريد اموالها والا ستكشف ما يفعله، واعطته مهله ليحضر الامول.





مسلسل "اتنين في الصندوق"





بدأت أحداث الحلقة الخامسة بجمع "زيكا" و"شوقه" القمامة من امام منزل "سونيا الراقصة" وعرضت عليهم العمل معها "نبطشية" في الفرقة الخاصة بها ووافق "زيكا" والذي يجسد هذه الشخصية اوس اوس .









ولكن رفضت "شوقا" الذي يجسدها حمدي الميرغني نظرا لعملهم مع والدهم في جمع القمامة ولكن "زيكا" يحاول إقناع أخيه بالنهار العمل مع والدهم وفي الليل في الفرقة.









وبدأت انتخابات عمال النظافة ما بين كل من "الدواعكى" و "البغدادى" وساندهمهم ابنائهم واثناء الانتخابات ذهب "شوقة" لمقابلة "نونا" حبيبته واثناء المقابلة شاهدهم اخوها اعلم ما بينهما .





وطلب الدواعكى " صلاح عبدالله " من البغدادى " حجاج عبد العظيم " زواج ابنه " شوقه " من ابنته "نونا" كن رفض بسبب تقدم لخطبتها شخص خر يعمل في الكويت.





مسلسل "لعبة النسيان"





كشفت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لعبة النسيان عن ماضي رقية " دينا الشربيني وكيف كانت تعيش خلال فترة دراستها الجامعية وأنها تعرفت على عشيقها خالد وهدان "أحمد داوود" وهي تدرس في العام الرابع من كلية اداب اجتماع.





وبدأت رقية جلسات العلاج الفيزيائي لكي يستعيد جسدها كل وظائفه من جديد بعد مرور 4 شهور على بقائها في غيويبة ادى الى فقدان الذاكرة، لتقرر طبيبتها النفسية بهيرة " انجي المقدم" اخراج رقية من المستشفى وتأجير شقة بجوار منزلها.





ووضعت بهيرة في الشقة لرقية،لوحة خشبية تحتوي على صفحات من الجرائد تحكي فضحية خيانتها لزوجها وقتل عشيقها كي تساعدها على تذكر ماضيها.





ويتعرض ابن رقية "يحيى" للانهيار العصبي بسبب عدم رؤيته لوالدته وظنه انها توفت مثلما حدث لوالده امجد " احمد صفوت" .





ومن خلال حديث بهيرة مع شقيقة امجد نادين " هديل حسن" يتضح ان تمارا ليست ابنة رقية بل هي ابنة زوجها امجد من زوجته السابقة وكانت رقية تعمل اخصائية علم اجتماع في مدرسة تمارا ومن هنا تعرفت على نادين وامجد.





وانتهت احداث الحلقة الثالثة بظهور الشقيق التوأم ل خالد وهدان ، عمرو وهدان الذي يجسده ايضًا احمد داوود، ويواجه رقية ويطالبها بمعرفة الحقيقة حول سبب مقتل شقيقه الا انه تؤكد له ان لا تتذكر شيئًا.









واخر مشهد في الحلقة الثالثة، تظهر الفنانة اسما ابو زيد وهي تفتح باب منزلها لـ عمرو وهدان.





مسلسل "رجالة البيت"





شهدت أحداث الحلقة الـ3 من مسلسل رجالة البيت والذي يقوم ببطولته الفنانين أكرم حسني وأحمد فهمي أزمة الدروس الخصوصية والطريقة الخاطئة التي يتبعها المدرسين في تعليم الطلاب بالغناء.





وأحيا كل من «تيمون وبومبا» الذي يجسد شخصيتهما أحمد فهمي وأكرم حسني، أول حفل غنائي تعليمي بأغنية “فيرب تو بي” في حضور عدد كبير من الطلاب، والتي لاقت تفاعلا كبيرا.





وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل انفصال «تيمون وبومبا» بعد إطلاق أول أغنية في الحفل، وفي المؤتمر الصحفي نشبت مشادة كلامية حادة بينهما ينتج عنها الانفصال أمام الطلاب ووسائل الإعلام.