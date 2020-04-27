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منوعات

مفيش فايدة.. أسواق بيع الخفافيش تعمل بكل جهد والإقبال على شرائها كبير

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
رغم ما يعيشه سكان العالم من دمار ووفيات بسبب فيروس كورونا المستجد والذي بدأ من أحد الأسواق الرطبة في الصين، ومطالب دولية بإغلاق تلك النوعية من الأسواق، لا زالت هناك أسواق رطبة تعمل في بعض البلدان بشكل مستمر. 

فقد تظهر صور مروعة لأحد الأسواق الرطبة  ويتم خلالها تداول الكلاب والقطط والخفافيش على الرغم من اتهمهم بانتقال فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وشوهد البائعون وهم يسلخون جلد الحيوانات في سوق في شمال إندونيسيا معروف ببيع الحياة البرية الغريبة على الرغم من الضغوط الحكومية والعالمية لإغلاقها.

على الرغم من حث الوكالات الحكومية والصحية البائعين على إخراج الخفافيش وغيرها من الحيوانات البرية من السوق ، يقول الباعة في سوق Tomohon Extreme Meat في جزيرة سولاويزي أن الأعمال مزدهرة وعليها إقبال كبير. 

حتى السياح الفضوليون يأخذون الرحلة للتحقق من اللحوم الغريبة، وقال بائع الخفافيش "ستينلي تيمبولنج" إن جائحة كورونا بالعالم "لم يؤثر على المبيعات" وأضاف أنه منتجاته لا تزال تباع بمبلغ يصل إلى 60،000 روبية يوميًا.

ويكمل "تيمبولنج" أنه يمكنه بيع 50-60 خفاشًا وخلال فترات الأعياد ، يمكنه بيع ما يصل إلى 600، "زبائني مازالوا يأتون إلي لشراء الخفافيش".

بينما تشير الأبحاث إلى أن الفيروس المستجد الذي نشأ في ووهان ، الصين ، ربما يكون قد نشأ في الخفافيش في سوق يبيع الحيوانات البرية غير القانونية قبل أن ينتقل إلى البشر.
مفيش فايدة.. أسواق بيع الخفافيش تعمل بكل جهد والإقبال على شرائها كبير
مفيش فايدة.. أسواق بيع الخفافيش تعمل بكل جهد والإقبال على شرائها كبير
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