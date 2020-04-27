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يجب أن يكون إلزاميا.. خالد أبو بكر يدعو لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:57 ص
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات
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اسراء صبري
أكد خالد أبو بكر، على أهمية توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء التردد على تلك المصالح الحكومية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مطالبًا بان يكون ارتداء الكمامة إلزامي أثناء التردد على المصالح الحكومية.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، " يجب أن يكون ارتداء الكمامة الزامى، وليس اختياريًا على الناس.. أتمنى أن نرى قرارًا من رئيس الوزراء في هذا الأمر"، مستطردًا: "كورونا مرض مقرف.. سريع الانتشار ولكن من السهل علاجه".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا. 

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد.
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