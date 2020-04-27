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فن

جلسة تصوير لـ دنيا سمير غانم في شنطة السيارة مع زوجها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:12 ص
دنيا سمير غانم وزوجها
دنيا سمير غانم وزوجها
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محمد بدران
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها برفقة زوجها الاعلامى رامى رضوان من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.

وأطلت بها دنيا سمير غانم، داخل شنطة السيارة، بجاكيت أنيق باللون الاحمر،  بنطلون جينز وانتعلت كوتش انيق باللون الابيض ابرز جمالها ورشاقتها.

كما اختارت أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

تسبب فيروس كورونا المستجد في توقف تصوير فيلم النجمة دنيا سمير غانم الجديد "تسليم أهالى"، حيث أن المشاهد المتبقية تحتاج لتجمع عدد كبير من الكومبارس وهو ما لن تسمح به الظروف الحالية نظرا لإجراءات التباعد الإجتماعي المتبعة.

الفيلم كان المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل ولكنه أصبح مهدد بالخروج من الموسم السينمائي على أن يتم تاجيله لعيد الأضحى المقبل.

وتجسد دنيا شخصية مجرمة، ولكن فى إطار كوميدى، حيث تدير عصابة من خلال أحداث الفيلم، ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد التي يتعرض هو الآخر ضمن أحداث الفيلم، لمواقف عديدة معها، تكشفها أحداث الفيلم.





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